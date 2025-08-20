  1. استانها
ساختمان جدید ثبت اسناد و املاک گرمسار کلنگ زنی شد

گرمسار- فرماندار گرمسار از کلنگ زنی ساختمان جدید اسناد و املاک این شهرستان خبر داد و گفت: برای ساخت این طرح ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه صرف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار بابیان اینکه ساختمان در زمینی به مساحت دو هزار و ۲۰۰ متر مربع ساخته می‌شود، ابراز داشت: برای این طرح ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار منظور شده است.

وی با بیان اینکه این طرح در دو طبقه ساخته خواهد شد، بیان کرد: زیر بنای طرح یک هزار متر مربع وسعت خواهد داشت.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه ساختمان قبلی ثبت اسناد و املاک گرمسار فرسوده و قدیمی است، ابراز داشت: با احداث ساختمان جدید نیازهای اداری مردم شهرستان در فضایی مناسب‌تر پاسخ دهی خواهد شد.

همتی با بیان اینکه در صورت تخصیص همه منابع طبق برآوردها طرح پایان سال به بهره برداری می‌رسد، تصریح کرد: این دستاورد ارزشمندی برای خدمت رسانی به شهروندان است.

وی با تاکید بر اینکه با افتتاح این ساختمان کمبود فضای اداری ثبت اسناد و املاک گرمسار رفع می‌شود، افزود: قطعاً این امر شتاب بیشتری به خدمات رسانی مطلوب شهروندان خواهند بخشید.

