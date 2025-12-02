به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۱۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به وزیر اقتصاد اظهار داشت: گزارشی درباره منطقه آزاد ارس به دست من رسیده که شما اخیراً سفری نیز به آن منطقه داشتهاید؛ اگر حتی نیمی از مفاد این گزارش صحت داشته باشد، به باور من با یک فاجعه بزرگ مواجه هستیم.
وی ادامه داد: انتصاباتی از برادر و دخترعمه و برادرزاده و باجناق تا رئیس ستاد انتخاباتی، مشاور دفتر و راننده برخی مسئولان ارشد دبیرخانه مناطق آزاد و دیگر مقامات—که فعلاً اسامی آنها را نزد خود حفظ میکنم—در کنار بیش از ۱۰ مشاور برای مدیرعامل، قابل تأمل است.
وی افزود: منطقه آزاد، به معنای آزاد بودن از نظارت و میدان دادن به فامیلسالاری و رابطهبازی نیست.
خضریان خطاب به وزیر اقتصاد، گفت: اقدامات مثبت بسیاری در مناطق آزاد قابل اجراست که نیازمند نظارت مؤثر شماست تا این ظرفیتها به نفع اقتصاد کشور فعال شود، نه اینکه بستر شجرهسالاری و رابطهسالاری فراهم گردد.
خضریان تأکید کرد: مردم نمیپرسند چه کسی منصوب میشود؛ میپرسند چگونه یک حلقه بسته، تمام صندلیها را در اختیار میگیرد و با وجود این ناکارآمدی همچنان اداره امور را برعهده دارد. اگر همان روز که درباره انتصابات برخی افراد در پستهای معاون وزیر، معاون پارلمانی دولت و اعضای هیأتمدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی—به دلیل نسبت فامیلی با معاون معزول رئیسجمهور و سفر او به قطب جنوب—هشدار دادیم، برخورد جدی صورت میگرفت، امروز شاهد این گستردگی نبودیم و حتی بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز قابل حل بود.
این نماینده مردم در ادامه خطاب به رئیسجمهور گفت: آقای پزشکیان، تورم در حوزههای مختلف اقتصادی بهشدت افزایش یافته است. با توجه به شرایط پیچیدهای که کشور با آن اداره میشود، از شما میخواهم تکلیف بسیاری از موضوعات را مشخص کنید، بهویژه در حوزه تورم مواد غذایی که کشور را دچار مشکل کرده است. درخواست ما این است که حتماً با تولیدکنندگان و واردکنندگان گفتگو کنید؛ راهکار وجود دارد.
