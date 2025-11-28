روایت ناوچه پیکان و «شهید همتی»؛ «سمنان» دریا ندارد اما دریادل فراوان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: یکی از افتخارات استان سمنان شهید دریادار ابراهیم همتی است مردی از دل کویر که دلش به وسعت اقیانوس‌ها بود مردی که فرمانده ناوچه پیکان بود و تا آخرین لحظه روی این ناوچه ماند تا فرمانده و ناو هر دو با هم دریا را خانه ابدی شأن کنند به پهنای حماسه سازی شأن آن هم در روز هفتم آذرماه…

شهید ابراهیم همتی، شهید جاودان نامی در تاریخ دریانوردی و ارتش ایران است مردی از تبار سمنان که توانست به فرماندهی ناوچه پیکان برسد و در نهایت مردی که بعد از دوران کودکی در سمنان به تهران رفت بعد از تحصیل در دبیرستان وارد ارتش شد و در آمریکا دوره ناوبری را دید و در بازگشت به کشورمان از افسران زبده نیروی دریایی شد آن هم کسی که زادگاهش حتی آب هم ندارد چه برسد به دریا؛

تولد در سمنان تحصیل در آلمان و فرانسه و آمریکا

شهید محمد ابراهیم همتی در روز چهاردهم اسفند ماه ۱۳۲۹ در سمنان به دنیا آمد شش ساله بود که خانواده‌اش از سمنان به تهران مهاجرت کردند نام پدرش عباسعلی بود و در عملیات موسوم به مروارید در سال ۵۹ شهید نوشین شهادت نوش کرد.

درباره زندگی او نوشته‌اند که در تهران وارد دبیرستان رودکی شد و در رشته ریاضی و فیزیک تحصیل کرد او در سال ۴۸ در رشته مهندسی دانشگاه تهران قبول شد از تحصیل در رشته مهندسی انصراف داد و یکسال بعد وارد دانشگاه افسری ارتش شد تا به دنبال علاقه‌اش برود.

او سه سال بعد دوره‌های ناوبری و فرماندهی کشتی را در کشور آلمان دید تا به افسری ورزیده و زبده تبدیل شود او از همان موقع بود که زبان انگلیسی را کامل و زبان آلمانی را هم تا حدودی فراگرفت و به علوم دریایی تسلط یافت. اطرافیان او می‌گویند که هوش سرشار او زبانزد بود و توانسته بود شگفتی همه را برانگیزد.

هوش برتر

او در آلمان در بین دانشجویان ۷۰ کشور جهان رتبه اول را به خود اختصاص داد تا نشان دهد که قرار است تولد ستاره‌ای در نیروهای دریایی دنیا جشن گرفته شود وی پس از اتمام دوره‌های تخصصی ناوبری و فرماندهی کشتی که در آلمان به سر آمد، به ایران بازگشت و در منطقه دوم دریایی بوشهر مشغول به خدمت شد.

این شهید گرانقدر در ۲۸ سالگی و چند ماه قبل از انقلاب اسلامی دوره‌های تکمیلی ناوبری دریایی را در فرانسه گذراند و ناوچه پیکان که در واقع ساخت فرانسه و در خدمت نیروی دریایی ارتش ایران بود محل خدمتی جدید او شود اما در همین زمان بود که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید تا ناخدا همتی با ناوچه‌ای که حالا نامش پیکان بود هم عهد و پیمان شود.

او از ابتدای جنگ با پیکان به خلیج همیشه فارس رفت تا اینکه با بالا گرفتن جنگ نفتکش‌ها در سال ۵۹ و سه ماه ابتدای جنگ تحمیلی، برای اسکورت نفتکش‌ها که هدف ناوچه‌های اوزای عراق و میگ ۲۹ ها و میراژهای اف وان نیروی هوای صدام قرار می‌گرفتند، راهی دریا می‌شد تا اینکه بالاخره طرح عملیات مروارید مطرح شد.

ناوچه پیکان

جنگ تحمیلی و رشادت‌های شهید همتی

عملیات مروارید چه بود؟ یک محقق دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدای جنگ سکوهای نفتی و نفتکش‌ها هدف آماج گسترده نیروی هوایی و دریایی عراق قرار گرفتند، تاکید کرد: عراق قصد داشت که روند صادرات نفت ایران را مختل کند در نتیجه به سراغ نفتکش‌ها و سکوهای نفتی ایران رفت و در نتیجه خسارات زیادی را هم به ایران وارد ساخت.

مرتضی همتی با بیان اینکه ایران در ماه‌های اول جنگ باید کاری می‌کرد تا این حملات کاهش پیدا کند و از سوی دیگر اگر بتواند با بهره‌گیری از قدرت ارتش در نیروی هوایی و دریایی ضربه‌ای متقابل را به عراق بزند تا از موج حمله صدام هم کاسته شود، ابراز کرد: اینجا بود که عملیات مروارید در آبان ماه سال ۵۹ به صورت مشترک بین نیروی دریایی و هوایی مطرح شد.

وی با بیان اینکه از نیروی هوایی شهید فکوری و از نیروی دریایی بهرام افضلی مأمور شدند تا طرحی را برای حمله به بندر ام القصر و دو سکوی نفتی مهم عراق یعنی العمیه و البکر که برای صدام بسیار اهمیت داشت و به آن بسیار هم فخر می‌فروخت، تهیه کنند، افزود: نقشه تقریباً روشن بود موج شدید حمله غافلگیر کننده از هوا و دریا و فرود آوردن ضربات سهمگین بر سر نیروی دریایی عراق که قرار بود در این عملیات دست برتر به ایران داده شود.

روایت مروارید ایرانیان

این راوی دفاع مقدس با بیان اینکه اگر این عملیات موفق آمیز می‌شد علاوه بر اینکه ۸۰ درصد نیروی دریایی عراق که با خیال راحت در آن منطقه جولان می‌داد نابودی می‌شد بلکه موازنه قوا در جنگ نفتکش‌ها هم به نفع ایران تغییر می‌کرد، گفت: این عملیات روز هفتم آذرماه ۵۹ با حضور فانتوم های مجهز به موشک دوربین دار ماوریک که به شکارچی اوزاء هم معروف بودند، ناوچه‌هایی از جمله ناوچه پیکان، اف ۱۴ ها برای پاترول هوایی و حتی هوانیروز آغاز و خیلی سریع و بدون هیچ مقاومتی تکاوران نیروی دریایی ارتش توانستند پرچم ایران را در سکوی البکر نصب کنند همچنین العمیه نیز به صورت کامل تصرف شد و ایران توانست سکوهای نفتی عراق را کاملاً در هم بشکند.

همتی با تخریب و مسدود شدن بندر فاو، انهدام ۸۰ درصد نیروی دیایی عراق، غرق شدن هشت اژدرانداز عراق، پنج اوزای سریع، نزدیک به ۱۱ هواپیمای میگ ۲۱ و ۲۳ و سایت‌های سام ۵ همگی ضرباتی بودند که عراق در یک صبح تا ظهر خورد، افزود: پیکان وقتی با وقار و افتخار به البکر چسبید پیروزی عراق قطعی بود از سوی دیگر شهید خلعتبری و یارانش هم اوزا های عراقی را قلع و قمع کرده بودند.

وی درباره شهید شدن شهید همتی بیان می‌کند: یک اوزا در همان موقع زیر سازه فلزی سکو پنهان شده بود تا رادارها نتوانند آن را بگیرند و در بازگشت پیکان که شهید همتی فرمانده آن بود این ناوچه را مورد هدف قرار داد تا شهید همتی و چندین نفر از هم رزمانش جاودانه شوند اما برگ زرینی در تاریخ ایران به یادگار گذاشتند تا این روز برای همیشه در تاریخ ایران به نام روز نیروی هوایی نامگذاری شود.

افتخار مردم استان سمنان

سردار عباس مطهری مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان با بیان اینکه شهید ابراهیم همتی از مفاخر و شهدای شاخص استان محسوب می‌شود، گفت: این شهید گرانقدر در ناوچه پیکان آنچنان درایت و رشادتی از خود نشان داد که امام خمینی (ره) در پیامی تاریخی روز هفتم آذرماه را برای همیشه در تاریخ ایران اسلامی به عنوان روز نیروی دریایی نام گذرای کردند.

مطهری با بیان اینکه شهید ابراهیم همتی در روز هفتم آذرماه ۵۹ بر روی ناوچه پیکان شهید نوشین شهادت نوش کرد تا جایی که در آخرین لحظه هم در ناوچه باقی ماند و مانند یک قهرمان شهید شد، تاکید کرد: مردم سمنان و تمام ایران قدردان مجاهدت‌های این شهید والا مقام هستند.

وی با بیان اینکه رشادت‌های شهید همتی و نیروی دریایی ایران در آذرماه ۵۹ و در عملیات مروارید برگ زرینی در تاریخ ایران و دفاع مقدس رقم زد، افزود: ضربان مهلکی که شهید همتی و یارانش در این عملیات به نیروی دریایی عراق وارد ساختند تاریخی و جبران ناپذیر بود تا جایی که اسکله‌های نفتی و نیروی دریایی عراق نابود شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس با بیان اینکه یک میدان در شهر سمنان به نام این شهید گرانقدر نامگذاری و المان مرتبط با نیروی دریایی نیز در آن میدان نصب شده است، تاکید کرد: شهید همتی در محله کدیور سمنان در سال ۲۹ چشم به جهان گشود و در صورتی که متأهل بود برای دفاع از کیان اسلامی و اسلام در هفتم آذرماه ۱۳۵۹ به شهادت رسید.