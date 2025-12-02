  1. سیاست
  2. مجلس
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

تعطیلی مکرر مدارس ضربه جدی به آینده آموزشی کشور می‌زند

نماینده مردم ایذه و باغ‌ملک گفت: تعطیلی مکرر مدارس ضربه جدی به آینده آموزشی کشور می‌زند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیم‌پور در نشست علنی امروز سه‌شنبه (۱۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: در شرایطی که مردم با فشارهای شدید معیشتی مواجه هستند، افزایش قیمت آب، برق، گاز و بنزین اقدامی است که هیچ سودی برای دولت ندارد و تنها موجب تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است. این اقدامات به هیچ وجه قابل دفاع نیست.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس افزود: دولت موظف است اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را برای اقشار کم‌درآمد با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به طور کامل دنبال کند.

ابراهیم‌پور همچنین با اشاره به تعطیلی بی‌رویه مدارس به دلیل آلودگی هوا گفت: این موضوع ضربه جدی به آینده آموزشی کشور و سرمایه انسانی وارد می‌کند و بنابراین دولت باید هر چه سریع‌تر راهکارهای ریشه‌ای برای مدیریت آلودگی هوا و حفظ استقرار آموزش ارائه کند.

کد خبر 6675587
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

