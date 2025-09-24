به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیم پور عصر امروز چهارشنبه در مراسم استقبال از مدال‌آوران خوزستانی تیم ملی کشتی فرنگی در فرودگاه اهواز با تبریک دستاوردهای ورزشکاران استان، اظهار کرد خوشبختانه در رقابت‌های اخیر، فرزندان خوزستان و به ویژه ایذه، نتایج درخشانی کسب کردند.

وی با اشاره به کسب دو مدال نقره توسط کشتی‌گیران ایذه‌ای، افزود: اگرچه از نظر ما این عزیزان استحقاق مدال طلا را داشتند ولی این موفقیت‌ها مایه مباهات است.

نماینده مردم ایذه و باغ‌ملک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرمایه‌گذاری سنگین در حوزه کشتی از آماده‌بودن «خانه کشتی ایذه» برای افتتاح خبر داد و گفت: برخی جزئیات نهایی از جمله سیستم‌های سرمایشی در حال تکمیل است و به زودی شاهد افتتاح این مجموعه خواهیم بود.

ابراهیم پور با بیان اینکه این خانه کشتی به نام پهلوان لقمان رضایی مزین شده است، خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله مسیر پیشرفت کشتی در این منطقه با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی، برنامه‌ریزی برای برگزاری یک تورنمنت ملی یا بین‌المللی در ایذه را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: کار استعدادیابی و معرفی شهرستان ایذه در عرصه‌های بین‌المللی کشتی را به صورت جدی دنبال می‌کنیم.

این عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: با فراهم‌آوری زیرساخت‌ها، فرزندان این دیار فرصت بیشتری برای حضور در رقابت‌های ملی و بین‌المللی خواهند داشت و ان‌شاءالله شاهد درخشش بیشتر آنان هستیم.