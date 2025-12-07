  1. سیاست
عسکری: فقط ۲۰ حکم برنامه هفتم در حوزه هوای پاک اجرا شده است

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره دلایل تداوم آلودگی هوا و عدم اجرای قانون هوای پاک، گفت: متأسفانه تنها ۲۰ حکم در این زمینه به طور کامل اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در تشرح جلسه امروز این کمیسیون با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونان وی درباره بررسی دلایل تداوم آلودگی هوا و عدم اجرای قانون هوای پاک، گفت: طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، حدود ۲۲۸ حکم برای دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان برنامه‌وبودجه تعیین شده بود، اما متأسفانه تنها ۲۰ حکم به طور کامل اجرا شده و ۶ حکم نیز به‌صورت ناقص پیش رفته و باقی احکام عملاً اجرا نشده‌اند.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مسئول، افزود: با وجود جلسات متعدد و پیگیری‌های اقتصادی و کارشناسی، پیشرفت قابل قبولی در اجرای قانون هوای پاک و برنامه هفتم پیشرفت مشاهده نشده است.

عسکری تأکید کرد: به دلیل این قصورها، کمیسیون کشاورزی مطابق قانون، اعمال ماده ۲۳۴ را نسبت به سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را در دستور کار قرار داده و این موضوع به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

