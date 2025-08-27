به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیم‌پور در جلسه علنی چهارشنبه (۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: تهدیدات غرب با مطرح کردن اینکه مکانیسم ماشه را فعال می‌کنند، نشان می‌دهد که هدف آنان مذاکره عادلانه نیست، بلکه به دنبال به زانو درآوردن ایران مستقل هستند. اما باید بدانند که هیچ قدرتی قادر به شکست این ملت نخواهد بود.

وی ادامه داد: مشکل اصلی کشور نفوذ و جاسوسی نیست، بلکه ضعف عمیق فناوری است. اگر در حوزه هوش مصنوعی، ماهواره و صنایع راهبردی عقب بمانیم، هیچ قدرتی ما را نجات نخواهد داد. مجلس باید پرچمدار جهش علمی و موتور محرک تحول در این عرصه باشد.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چرا باید بهترین جوانان کشور به‌صورت شرکتی با حقوق ناعادلانه کار کنند؟ چرا بازنشستگان برخی دستگاه‌ها چندین نوع حقوق دریافت می‌کنند؟ چرا نیروهای نهضتی، حق‌التدریس، سرباز معلمان و معلمان قرآنی که سال‌ها بار تعلیم و تربیت را به دوش کشیده‌اند تعیین تکلیف نمی‌شوند؟

حمیدرضا حاجی بابایی که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر، گفت: مجلس در رابطه با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مصوبه دارد و دولت هرچه زودتر باید این موضوع را تعیین تکلیف و مشکل صدها هزار نفر جوان را حل کند.

نایب رئیس مجلس بیان کرد: وزارت آموزش و پرورش نیز باید با توجه به نزدیکی به مهر ماه نیروهای طرح امین، نهضتی و پیش دبستانی را تعیین تکلیف کند.