پیشرفت ۱۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در اصفهان؛ ۹۵ درصد زمین تامین شد

علیرضا قاری‌قرآن در گفتگو با خبرنگار مهر تشریح آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن استان اصفهان اظهار کرد: در ابتدا بیش از ۵۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کردند که پس از احراز شرایط، این عدد به ۱۰۵ هزار نفر کاهش یافت. اکنون مجموعه متقاضیان نهایی استان حدود ۱۵۰ هزار نفر است که باید برای همه آن‌ها زمین تأمین شود.

غربال ۵۰۰ هزار متقاضی

به گفته وی، احراز شرایط شامل پنج شرط اصلی مانند نداشتن ملک به نام فرد و خانواده، دارا بودن فرم سبز، و پنج سال سابقه سکونت با مدارک مثبت است. از ۵۰۰ هزار ثبت‌نامی، در نهایت ۱۰۵ هزار نفر شرایط لازم را داشتند. در شهر اصفهان حدود ۷۰ هزار متقاضی و در سایر شهرها نیز نزدیک به ۷۰ هزار نفر توزیع شده‌اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه مسکن حمایتی در قالب نهضت ملی شامل «تأمین زمین دولتی» و «پرداخت تسهیلات بانکی» است، افزود: دهک‌های یک تا چهار نیز با حمایت نهادهایی مانند بهزیستی پشتیبانی می‌شوند.

تأمین و الحاق ۲۸۰۰ هکتار زمین؛ پوشش ۹۵ درصد نیاز

قاری‌قرآن گفت: برای تأمین زمین، اول باید زمین دولتی باشد و دوم در داخل محدوده قانونی شهر قرار گیرد. بسیاری از زمین‌ها دولتی بود اما خارج از محدوده، بنابراین طی دو سه سال اخیر ۲۸۰۰ هکتار الحاق انجام شد.

وی بزرگ‌ترین الحاق را ۱۴۷ هکتار در شاهین‌شهر دانست و افزود: پیشنهاد ۸۰۰ هکتاری جدید نیز به شورای عالی ارائه شد که ۲۶۰ هکتار آن تصویب و ابلاغ شده است. با این اقدامات، تأمین زمین برای متقاضیان واجد شرایط به بیش از ۹۵ درصد رسیده است.

چالش مشارکت مالی متقاضیان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان یادآور شد: در مراحل مختلف، برخی متقاضیان موفق به واریز آورده نشدند. در مرحله اول ۴۰ میلیون تومان دریافت شد اما در مراحل بعدی تعداد واریزکنندگان کاهش یافت. طبق قانون، حذف نمی‌شوند ولی روند جایگزینی خود زمان‌بر است و یکی از دلایل کندی پروژه محسوب می‌شود.

پروژه ۱۸ تا ۲۰ هزار واحدی بهارستان؛ هزینه‌ای معادل ۱۰۰ تا ۲۰۰ همت

وی درباره پروژه عظیم بهارستان گفت: در بهارستان در ابتدا ۵۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند اما زمین موجود تنها کفاف حدود ۱۸ هزار تا ۲۰ هزار واحد را داد. ارزش امروز این پروژه حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ همت است.

قاری قرآن درباره تأمین زیرساخت‌ها توضیح داد: بر اساس قانون، هزینه آب، برق و گاز باید یک‌سوم توسط شرکت‌های خدمات‌رسان، یک‌سوم توسط وزارت مسکن از صندوق مشخص‌شده، و یک‌سوم توسط استان پرداخت شود. اما اکنون هیچ ردیف بودجه مشخصی برای آب‌رسانی، فاضلاب و برق در وزارتخانه‌ها وجود ندارد.

وی افزود: فقط فاضلاب بهارستان حدود ۴ همت هزینه دارد و آب‌رسانی حداقل ۵ تا ۶ همت نیاز دارد. این‌ها پروژه را بسیار پیچیده و زمان‌بر می‌کند.

وضعیت ساخت و تحویل واحدها

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: در سراسر استان، ساخت در همه شهرها از کاشان و خور گرفته تا آران، بهارستان و شاهین‌شهر آغاز شده است. حدود ۵۵ هزار واحد تاکنون تخصیص داده شده یا توسط انبوه‌سازان در حال ساخت است.

وی تأکید کرد: از مجموع ۱۵۰ هزار واحد در دست اجرا، تا پایان سال حدود ۴۵۰۰ واحد به متقاضیان تحویل خواهد شد. برای واحدهایی که تا پایان سال تحویل می‌شود، مسیرها، برق و آب تعیین تکلیف شده اما فاضلاب همچنان پیچیدگی‌های فنی دارد.»

تسهیلات بانکی جلوتر از آورده مردم

قاری‌قرآن با اشاره به نحوه پرداخت تسهیلات گفت: بانک‌ها متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت می‌کنند؛ مثلاً در مرحله فونداسیون درصدی و پس از اجرای سقف اول درصد دیگری. اکنون در استان، سهم واریزی تسهیلات بانکی جلوتر از سهم آورده متقاضی است.

شرایط ویژه خانواده‌های دارای فرزند سوم

وی درباره قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین گفت: خانواده‌هایی که فرزند سوم آن‌ها تا پایان سال متولد شود، طبق قانون مستحق دریافت زمین دولتی هستند و این زمین به نام پدر و مادر زده می‌شود. حتی افراد غیربومی نیز اگر شرایط را در اصفهان احراز کنند می‌توانند زمین مطالبه کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ابراز کرد: در صورتی که زمین در شهر محل سکونت وجود نداشته باشد، متقاضی می‌تواند درخواست انتقال به استان دیگر بدهد؛ برخلاف نهضت ملی که تغییر محل امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: در استان اصفهان حدود ۳۰ هزار نفر نیز در قالب قانون فرزند سوم ثبت‌نام کرده‌اند.

تشبیه وضعیت فعلی به تجربه مسکن مهر

معاون عمرانی با اشاره به تجربه مشابه در مسکن مهر گفت: در کشور پروژه‌هایی داریم که بعد از ۲۰ سال هنوز تکمیل نشده یا تحویل نیافته است. بنابراین پیچیدگی پروژه‌های بزرگ، امری مسبوق به سابقه است.