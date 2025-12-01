الگوی انتقال HIV در ایران تغییر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مردانی، با اشاره به اینکه نزدیک به یک دهه است که الگوی انتقال بیماری ایدز در ایران تغییر کرده است، افزود: آمارها نشان می‌دهد الگوی اصلی انتقال این بیماری در کشور به رابطه جنسی پرخطر و ناسالم تغییر یافته است.

وی ادامه داد: بر اساس آمارها، از ۲۵ هزار و ۸۷۰ مبتلا، ۲۱ هزار و ۱۲۷ نفر به خدمات مراقبت‌های درمان ایدز دسترسی دارند و ۲۰ هزار و ۲۶۴ نفر نیز به درمان پاسخ داده‌اند.

به گفته مردانی، در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ فقط هفت درصد موارد ابتلاء به دنبال اعتیاد از طریق استفاده از سرنگ مشترک بوده و ۶۴ درصد موارد نیز از طریق رابطه جنسی ثبت شده است.

وی همچنین ادامه داد: یک درصد از موارد ابتلاء از طریق انتقال مادر به کودک گزارش شده و در ۲۸ درصد موارد نیز راه انتقال مشخص نشده که البته به احتمال زیاد از طریق رابطه جنسی است.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: اگرچه از ابتدای ظهور و تشخیص بیماری ایدز در ایران تا کنون، ۸۰ درصد مبتلایان آقا و ۲۰ درصد خانم هستند، اما الگوی انتقال اپیدومیولوژیک HIV در ایران تغییری کرده و از یک دهه پیش، ابتلای جدید در خانم‌ها بیشتر از آقایان به ثبت رسیده است. همچنین سن ابتلاء نیز رو به کاهش است.

این متخصص بیماری‌های عفونی، تغییر الگوی انتقال بیماری را نیازمند برنامه‌ریزی دانست و گفت: متأسفانه جوانان به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشت فردی و اجتماعی دچار بیماری‌های مقاربتی از جمله ایدز می‌شوند و این موضوع نیاز به اقدام فوری دارد.

مردانی افزود: انتقال از طریق رابطه جنسی ناسالم در دنیا نیز عمده راه انتقال گزارش می‌شود، اما انتقال از طریق اعتیاد و استفاده از سرنگ مشترک، انتقال از مادر به کودک با الزامی کردن غربالگری زنان باردار و انتقال از طریق خون و فرآورده‌های خونی با اجرای طرح پالایش خون‌ها با مصارف پزشکی در کشور به خوبی کنترل شده است.

وی اظهار کرد: سال‌های پیش عمده مردم تصور می‌کردند افراد مبتلا به ایدز عمر کمی دارند، اما مصرف داروهای در دسترس بیماران مبتلا به ایدز منجر به مهار ویروس، جلوگیری از انتقال ویروس و از بین بردن عوارض عفونت‌های فرصت طلب می‌شود؛ در نتیجه بیماری که به زنجیره درمان متصل است می‌تواند زندگی معمولی داشته باشد.

مردانی در خصوص مفهوم U=U تصریح کرد: از زمانی که داروهای آنتی رترو ویرال به همراه داروی مؤثر دولوتگراویر (Dolutegravir) تجویز می‌شود، میزان لود ویروس در بیماران به صفر رسیده است؛ به این معنی که ویروس به دیگران منتقل نمی‌شود، البته به این معنا نیست که بیمار مجاز است رابطه بدون محافظت برقرار کند.

وی در خصوص رویکرد شناسایی و درمان بیماری ایدز در کشور عنوان کرد: بر اساس نظر سازمان بهداشت جهانی، هر فردی با قرار گرفتن در معرض خطر کاندیدای انجام آزمایش است. افرادی که رابطه جنسی پرخطر یا شریک جنسی متعدد دارند، افرادی که در طول عمرشان حتی یک بار از مواد مخدر تزریقی استفاده کردند، زنان باردار، افرادی که برای تفریح به کشورهای حوزه خلیج فارس یا آسیای میانه سفر می‌کنند، تمام معتادان مواد مخدر تزریقی و غیر تزریقی، افرادی که سابقه ابتلاء به بیماری‌های خونی یا ایدز دارند و کادر درمان در معرض خطر باید سالی یک بار آزمایش دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در پایان با تاکید بر اینکه هدف قطع زنجیره انتقال بیماری ایدز است، عنوان کرد: مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری مستقر در مراکز بهداشتی و درمانی تابعه دانشگاه آماده ارائه خدمت به مردم هستند.