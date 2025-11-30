هشدار سازمان جهانی بهداشت در مورد بحران خاموش ایدز در اروپا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، طبق این گزارش، بیش از نیمی از افراد مبتلا به HIV در این منطقه برای درمان بهینه خیلی دیر شناسایی می‌شوند و این امر هدف پایان دادن به ایدز به عنوان یک تهدید بهداشت عمومی تا سال ۲۰۳۰ را به چالش می‌کشد.

بر اساس گزارش مشترک نظارت بر HIV/AIDS بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۴، ۱۰۵۹۲۲ مورد تشخیص HIV در منطقه اروپایی سازمان جهانی بهداشت ثبت شده است. در حالی که تعداد کل تشخیص‌های گزارش شده در مقایسه با سال ۲۰۲۳ کاهش اندکی را نشان می‌دهد، این آژانس‌ها اعلام کردند که شکاف‌های عمده‌ای در آزمایش و تشخیص HIV همچنان وجود دارد.

در مجموع، ۵۴ درصد از تشخیص‌های HIV در این منطقه در سال ۲۰۲۴، دیرهنگام طبقه‌بندی شده‌اند، به این معنی که افراد در مرحله‌ای تشخیص داده شده‌اند که سیستم ایمنی بدن آنها از قبل به طور قابل توجهی تضعیف شده بود. تشخیص دیرهنگام، مزایای درمان ضد رتروویروسی نجات‌بخش را کاهش می‌دهد، خطر ابتلاء به ایدز و مرگ را افزایش می‌دهد و احتمال انتقال به دیگران را افزایش می‌دهد.

در ۳۰ کشور اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا، ۲۴۱۶۴ مورد تشخیص HIV در سال ۲۰۲۴ گزارش شده است که معادل ۵.۳ مورد در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر است. از این تعداد، ۴۸ درصد تشخیص دیرهنگام بوده است.

این گزارش، تشخیص دیرهنگام را به عنوان داشتن تعداد سلول‌های CD۴ کمتر از ۳۵۰ سلول در هر میلی‌متر مکعب در زمان تشخیص تعریف می‌کند که نشان می‌دهد سیستم ایمنی بدن از قبل به طور قابل توجهی ضعیف شده است.

پاملا رندی-واگنر، مدیر مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها، گفت: «در اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا، تقریباً نیمی از تشخیص‌ها دیر انجام می‌شوند. ما باید فوراً استراتژی‌های آزمایش خود را نوآوری کنیم، آزمایش‌های مبتنی بر جامعه و خودآزمایی را بپذیریم و ارتباط سریع با مراقبت را تضمین کنیم. ما فقط در صورتی می‌توانیم به ایدز پایان دهیم که مردم از وضعیت خود مطلع باشند.»

«هانس هنری پی. کلوگه»، مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در اروپا، تأکید کرد که انگ و تبعیض همچنان موانع اصلی هستند که مانع از مراجعه افراد به آزمایش و مراقبت می‌شوند.

او گفت: «ما به اندازه کافی برای رفع موانع مرگبار تبعیض که مانع از مراجعه افراد به یک آزمایش ساده می‌شود، تلاش نمی‌کنیم. تشخیص زودهنگام یک امتیاز نیست، بلکه دروازه‌ای به سوی یک زندگی طولانی و سالم و کلید توقف HIV در مسیر خود است.»

این سازمان‌ها خواستار اقدامات فوری برای عادی‌سازی و افزایش آزمایش HIV در سراسر منطقه شدند.