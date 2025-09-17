به گزارش خبرنگار مهر، زهرا غلامرضایی در نشست شورای سالمندی استان قزوین که ظهر چهارشنبه با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد با اشاره به وضعیت جمعیتی استان قزوین اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۶۰ هزار نفر از ساکنان استان در گروه سنی سالمندان قرار دارند که این رقم معادل ۱۱.۸۳ درصد از جمعیت یک میلیون و ۳۵۳ هزار نفری استان است.

وی با مرور روند تاریخی سالمندی در کشور افزود: از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۸، نرخ سالمندی در ایران دو برابر شده و این روند طی چهار دهه گذشته همچنان ادامه داشته است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۱۴۲۱، جمعیت سالمندان کشور بار دیگر دو برابر خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین تصریح کرد: بر اساس برآوردهای جمعیتی، سهم سالمندان در ترکیب جمعیت کشور تا سال ۱۴۳۵ به ۳۳ درصد خواهد رسید؛ رقمی که می‌تواند ساختار اقتصادی، اجتماعی و خدماتی کشور را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.

غلامرضایی همچنین به ترکیب جنسیتی سالمندان استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، ۴۸ درصد سالمندان استان مرد و ۵۱ درصد زن هستند.

وی مناطقی از استان را که بیشترین تراکم جمعیت سالمند را دارند، شامل شهرستان‌های الموت شرقی و غربی، آوج، بویین‌زهرا، قزوین، تاکستان، آبیک و البرز عنوان کرد و خواستار توجه ویژه به زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی در این مناطق شد.

مدیرکل بهزیستی استان در پایان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی جامع برای مواجهه با چالش‌های سالمندی، خواستار هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای ارتقا کیفیت زندگی سالمندان و پاسخگویی به نیازهای روزافزون این قشر شد.