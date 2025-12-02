به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین طاهری آکردی، سرپرست و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، اظهار داشت: نمی‌توان با گفتمان دهه‌های گذشته با نسل‌های ۸۰ و ۹۰ سخن گفت، بلکه لازم است با فهم دقیق واقعیت‌های امروز، زبان، نیازها و حساسیت‌های آنان را شناخت و بر پایه گفت‌وگو، منطق و مشارکت اجتماعی با این نسل ارتباط برقرار کرد.

وی در ادامه با تأکید بر رویکرد دولت در مدیریت اجتماعی گفت: آرامش، وفاق و گفت‌وگو، محور سیاست دولت دکتر پزشکیان است و ما در استان قزوین تلاش می‌کنیم این مسیر را با جدیت دنبال کنیم.

استاندار قزوین همچنین به نقش‌آفرینی تاثیرگذار آیت‌الله مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین اشاره کرد و بیان داشت: هدایت‌های دلسوزانه و پدرانه آیت‌الله مظفری، بستر همدلی، انسجام و تعامل سازنده را در استان فراهم کرده و این سرمایه اجتماعی، پشتوانه برنامه‌های توسعه‌ای استان است.