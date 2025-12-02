به گزارش خبرنگار مهر، حمید مردانیان پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع اصحاب رسانه قزوین اظهار داشت: با یک جابجایی مسئولیتی از خرداد ۱۴۰۲، نگرش ستاد در حوزه‌های ایجابی و اجتماعی، به‌ویژه در حوزه فرهنگی، متفاوت‌تر شد و حضور پررنگ ستاد در جشنواره‌های فیلم فجر طی دو سال گذشته، این تغییر رویکرد را نشان می‌دهد.

وی افزود: در جشنواره گذشته، فیلم‌های «چشم بادوم» و «…» به عنوان آثار شاخص در حوزه امر به معروف و نهی از منکر مورد تقدیر قرار گرفتند که نشان‌دهنده توجه ویژه ستاد به فعالیت‌های فرهنگی است. همچنین در جشنواره اول ۱۴۰۲، تجارب گذشته بررسی و موارد جدیدی به بخش‌ها اضافه شد تا با توجه به مخاطب‌شناسی، عمدتاً جوانان، ارتباط اثرگذارتر شود.

معاون علمی و فرهنگی ستاد امر به معروف توضیح داد: شورای سیاست‌گذاری جشنواره هفدهم آبان ماه سال جاری شکل گرفت و عوامل اجرایی معرفی شدند. آثار ارسالی تا دوازدهم دی‌ماه دریافت شده و برگزیدگان تا پایان دی اعلام و اختتامیه جشنواره در بهمن ماه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه انتخاب دبیر توانمند و با تجربه برای هدایت جشنواره ضروری بود، گفت: استاد گران‌قدری با سابقه در حوزه ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، و تجربه برگزاری جشنواره‌هایی مانند جشنواره ایثار، به عنوان دبیر ستاد انتخاب شدند.

مردانیان به قالب‌های جشنواره اشاره کرد و گفت: امسال جشنواره در سه دسته برگزار می‌شود؛ فیلم‌های داستانی، پویانمایی (انیمیشن) و نماهنگ. همچنین آثار مردمی از طریق تلفن‌های همراه دریافت شده و جزئیات کامل در سایت جشنواره درج شده است.

وی درباره بخش پادکست نیز اظهار داشت: با توجه به رشد قابل توجه پادکست و حدود ۸ میلیون شنونده، تمرکز ویژه‌ای بر این بخش شده و پوستر جشنواره در قزوین رونمایی شده است. جناب آقای احمدی به عنوان دبیر اجرایی بخش پادکست انتخاب شدند.

معاون علمی و فرهنگی ستاد افزود: بخش بین‌الملل جشنواره نیز با هدف پرداختن به جنایات و مسائل روز در کشورهای اسلامی طراحی شده و داوران بین‌المللی حرفه‌ای برای این بخش انتخاب شده‌اند. بازتاب خبری این بخش هم‌اکنون در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی عربی مشاهده می‌شود.

مردانیان در پایان گفت: امید است جشنواره با حمایت‌های شورای سیاست‌گذاری و عوامل اجرایی، مسیر فرهنگی و هنری خود را با کیفیت بالا ادامه دهد و مراسم اختتامیه با حضور برگزیدگان و مسئولان برگزار شود.