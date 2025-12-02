به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، میرآرش مصطفایی مدیر اجرایی سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان اعلام کرد: دوشنبه ۱۰ آذر یکسوم کمکهزینه گروههای شرکتکننده به عنوان پیشپرداخت به حساب کارگردانهای آثار واریز شد.
مصطفایی با بیان اینکه فرآیند حمایت مالی از گروهها در دستور کار دبیرخانه قرار دارد گفت: تمام تلاش ما این است که گروههای نمایشی با دغدغه کمتر و تمرکز بیشتر وارد مرحله اجرای آثار شوند. به همین دلیل پرداخت بخش نخست کمکهزینه در اولویت قرار گرفت تا هنرمندان بتوانند امور جاری و اولیه تولید نمایش را بدون تأخیر پیش ببرند. بخشهای بعدی کمکهزینه نیز پس از تکمیل مراحل اداری و مالی پرداخت میشود.
مدیر اجرایی این جشنواره عنوان کرد: سیامین دوره این رویداد با مشارکت گسترده گروههای داخلی و بینالمللی برگزار میشود و دبیرخانه تلاش دارد تمامی تعهدات خود را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهد تا کیفیت برگزاری جشنواره در سطحی شایسته کودکان و نوجوانان کشور قرار گیرد.
سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذر با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار میشود.
نظر شما