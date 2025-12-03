به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی در آستانه برگزاری سیامین دوره جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، پیامی منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:
«به نام خدا
سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در حالی برگزار میشود که امروز بیش از هر زمان دیگری، تئاتر کودک و نوجوان به عنوان زیستگاهی برای امید، خلاقیت و آیندهسازی نسل نو شناخته میشود. جشنوارهای با سابقهای درخشان و جایگاهی بیبدیل که توانسته است در سه دهه، هویت فرهنگی خود را تثبیت و مسیر تازهای پیش روی هنر نمایش ایران بگشاید. رویکردهای کلان ادارهکل هنرهای نمایشی در سال جاری، با نگاه به همین افق روشن تنظیم شدهاند؛ افقی که در آن شادی، حق مسلم کودکان است و تئاتر کودک و نوجوان، فضایی برای تجربه شادی، امید، پرورش تخیل و آفرینش جهانی روشنتر فراهم میآورد.
این دوره از جشنواره، با محورهایی که پیش رو دارد، میتواند بهعنوان الگوی ملی و بینالمللی در تعمیق رویکردهای نوین تئاتر کودک و نوجوان عمل کند: تازگی در روایت و قصهگویی، بازاندیشی در فرمهای روایی، تقویت قصههای تعاملی، استفاده از بازیهای نمایشی و گشودن افقهای تازهای که کودک را از «تماشاگر منفعل» به «همخالق معنا» بدل کند. نوآوری در زبان، اجرا و ساختار نمایش کودک، تئاتری که جرأت شکستن کلیشهها را داشته باشد و با بهرهگیری از زبان بدن، موسیقی، تکنولوژی و رسانههای نوین، پیامهای امروز را برای کودکان امروز بیان کند. اهمیت مشارکت کودکان و نوجوانان در فرآیند خلق نمایش آنگاه که کودک وارد چرخه تولید و بازآفرینی قصه میشود، نمایش برای او به تجربهای تربیتی، اجتماعی و هویتی تبدیل خواهد شد؛ تجربهای که فردای تئاتر نیز بر بنیاد آن شکل میگیرد.
پرورش تخیل، توان انتقاد و نگاه خلاق «صحنه فردا»، صحنهای است که از تخیل میروید. جشنواره امسال فرصتی است تا نقش تئاتر در تقویت تفکر انتقادی و تخیل خلاق نوجوانان به شکل جدیتری دیده شود. بازخوانی مفهوم وطن در جهان مشترک کودکی، تئاتر میتواند مفهومی تازه از وطن بیافریند؛ وطنی مبتنی بر عشق، دوستی و همزیستی. جشنواره، جایی است که کودکان و نوجوانان از دل هنر، جهان مهربانتری را تصور میکنند و به رسمیت میشناسند. همدان شهر اسطوره و تاریخ، یکبار دیگر میزبان بزرگترین گردهمایی هنرمندان حوزه تئاتر کودک و نوجوان است. از همه هنرمندان، پژوهشگران، مربیان، گروههای نمایشی و برگزارکنندگان پر تلاش این رویداد ارزشمند صمیمانه تشکر میکنم و برای آنان در مسیر دشوار اما روشنگرانه هنر کودک، آرزوی توفیق دارم. امید که جشنواره سیام، گامی باشد برای گشودن «صحنههای تازه»، پرورش «قصههای نو» و ساختن آیندهای که در آن، شادی و خیال سهم همیشگی کودکان این سرزمین باشد.»
سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۵ تا ۲۰ آذر با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار میشود.
نظر شما