معرفی مدیران ۳ بخش جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در ادامه روند برنامهریزی و سازماندهی تخصصی، مدیران سه بخش امور بینالملل، فنی و مالی خود را معرفی کرد.
بر اساس اعلام ستاد برگزاری جشنواره، علیاکبر طرخان به عنوان مدیر امور بینالملل، علی سماعی به عنوان مدیر فنی جشنواره، رضا ضرغامی نیز به عنوان مدیر امور مالی سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان منصوب شدند.
سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذر با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار میشود.
نظر شما