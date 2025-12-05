به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، محمدمهدی احمدی، مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیامی خطاب به سی امین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان منتشر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
«به نام آفریننده زیباییها
جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان، سالهاست که به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای هنری کشور، الهامبخش نسلنو و پیونددهنده خلاقیت و خیالپردازی کودکان و نوجوانان با فرهنگ غنی ایران بوده است.
این جشنواره نهتنها فرصتی برای شکوفایی استعدادها و تقویت هنر نمایش در حوزه کودک و نوجوان است، بلکه مجالی ارزشمند برای گسترش امید، دوستی و فرهنگ گفتگو در میان آیندهسازان این سرزمین به شمار میآید.
اینجانب ضمن سپاس از تلاش خستگیناپذیر هنرمندان و گروههای نمایشی، دبیر و اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره، داوران ارجمند و تمامی همراهان این رویداد، بر این باورم که تئاتر کودک و نوجوان، میراثی زنده و جاری است که میتواند زیباشناسی، اخلاق، همدلی و خلاقیت را در دل نسل فردا نهادینه سازد.
باشد که این دوره از جشنواره نیز با خلق آثاری نوآورانه، روایتهایی روشن و تجربههایی الهامبخش، چراغی فروزانتر بر مسیر رشد هنرهای نمایشی کشور برافروزد.»
سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۵ تا ۲۰ آذر با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار خواهد شد.
نظر شما