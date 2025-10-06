  1. هنر
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

معرفی اعضای دبیرخانه برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان

با حکم دبیر جشنواره، اعضای دبیرخانه برگزاری سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، با حکم آزاده انصاری دبیر سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، اعضای دبیرخانه برگزاری این رویداد منصوب شدند. بر اساس این حکم، میرآرش مصطفایی به عنوان مدیر اجرایی، فرهاد امینی به عنوان مدیر بخش پژوهش، نیما بیگلریان به عنوان مدیر بخش خردسال، سیدابوالحسن (حمید) زریباف به عنوان مدیر هویت بصری، شقایق فرشته به عنوان مسئول ستاد خبری و شقایق پروین به عنوان مسئول دبیرخانه معرفی شدند.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذر با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار می‌شود.

فریبرز دارایی

