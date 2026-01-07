  1. استانها
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۵۵

کشف ۸ تن برنج احتکار شده در یاسوج

یاسوج-مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی انبار و کشف بیش از ۸ تن برنج احتکار شده در مرکز استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمزه لقمانی گفت: حسب بازرسی‌های بعمل آمده و برابر اخبار واصله مردمی مبنی بر دپوی مقادیر قابل توجهی برنج تنظیم بازار در انباری در سطح شهر بلافاصله تیم گشت تعزیرات حکومتی به همراه مأمورین پلیس امنیت اقتصادی به آدرس اعلامی اعزام شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: در بازرسی از انبار مذکور تعداد ۸۰۰ کیسه برنج ده کیلو گرمی از نوع تنظیم بازاری احتکار شده را کشف و در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

لقمانی از شهروندان عزیز خواست که در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی از جمله احتکار کالاهای اساسی با سامانه‌های تلفنی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی ۱۲۴ سازمان صمت گزارش خود را ارائه دهند.

