افتتاح مجموعه چندمنظوره ورزشی و درمانی اسپیناس در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، بعداظهر چهارشنبه با حضور سردار سلیمانی، رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور، سردار مثنوی فرمانده سپاه فتح، سرهنگ رضایی مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح و جمعی از مسئولین استانی مجموعه چندمنظوره ورزشی و درمانی اسپیناس در یاسوج به بهره‌برداری رسید.

در آئین افتتاح این مجموعه ورزشی فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گغت: این مجموعه ورزشی چند منظوره شامل بدنسازی، فیتنس، جکوزی، ایروبیک، سونا، ماساژ درمانی، و آب درمانی است که آماده ارائه خدمت به مردم استان در بخش آقایان و بانوان می‌باشد.

سردار مصطفی مثنوی افزود: بسیج سازندگی سپاه فتح در راستای مأموریت ذاتی خود در حوزه اقتصاد مقاومتی و کمک به رونق اشتغال در استان توانسته تا کنون بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات کارفرمایی به متقاضیان در کهگیلویه و بویراحمد پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: در همین راستا مجموعه ورزشی و درمانی اسپیناس که یکی از چندین طرح کارفرمایی شاخص در کهگیلویه و بویراحمد بوده با حمایت قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی سپاه فتح و بانک سپه از محل اعتبارات تسهیلات تبصره ۲ جز ۳ راه اندازی شد.

سردار مثنوی افزود: با راه اندازی این طرح کارفرمایی تعداد ۱۲ نفر به صورت مستقیم بکارگیری و صاحب شغل می‌شوند.

گفتنی است، قرارگاه بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۳ افزون بر ۲۵۰ میلیارد تومان برای ایجاد یکهزار ۸۳۱ شغل (کسب و کار) کوچک و خانگی پرداخت کرده است.