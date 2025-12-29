رسیدگی به بیش از ۸۶۰۰ پرونده تخلف اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی افزود: در ۹ ماهه امسال، ۸ هزار و ۶۸۴ فقره پرونده تخلف اقتصادی شامل قاچاق کالا و ارز، بهداشت، دارو و درمان و همچنین کالا و خدمات در شعب تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد ثبت و رسیدگی شده است.

وی درصد عملکرد رسیدگی به پرونده‌ها را ۱۰۰ درصد عنوان کرد و افزود: همه این پرونده‌ها مختومه و منجر به صدور رأی شده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد میزان محکومیت‌های ریالی صادر شده در این مدت را هزار و ۹۱۶ میلیارد و ۸۱۵ میلیون و ۹۶۱ هزار و ۵۰۷ ریال عنوان کرد.

وی با اشاره به تفکیک پرونده‌ها افزود: از مجموع پرونده‌های رسیدگی شده، ۶ هزار و ۵۶۶ فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات، هزار و ۳۵۲ فقره مربوط به قاچاق کالا و ارز و ۷۶۶ فقره نیز مربوط به بهداشت، دارو و درمان بوده است.

لقمانی ادامه داد: در حوزه کالا و خدمات، بیشترین تخلفات گزارش شده شامل گران فروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور و کم‌فروشی بوده است.

وی همچنین به اجرای طرح نظارتی شب یلدا اشاره کرد و گفت: در این طرح، ۲۱۷ مورد بازرسی در قالب گشت‌های مشترک انجام که منجر به تشکیل ۱۲۰ پرونده تخلف اقتصادی برای واحدهای صنفی متخلف و ارسال آن‌ها به تعزیرات حکومتی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: این پرونده‌ها توسط دستگاه‌های متولی و نظارتی از جمله سربازان گمنام امام زمان (عج)، پلیس امنیت اقتصادی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بازرسی اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، منابع طبیعی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و اداره استاندارد تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی اضافه کرد: بخش عمده‌ای از این گزارش‌ها با حضور گشت‌های سیار تنظیم و ثبت شده است.