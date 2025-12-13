به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان عسکری شامگاه شنبه در نشست کارگروه اقدام مشترک بازار کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: در آستانه نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و در پیش بودن سال نو و با توجه به تأخیر در جوجهریزی، باید از هفته آینده وارد مقدمات کار شده و بازار را به لحاظ تأمین نهادهها و همچنین مرغ مورد نیاز تأمین کنیم.
وی افزود: دستگاههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، باید نظارت بر بازار را بهصورت تفکیک شده در سطح شهرستانها آغاز کنند.
معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: جلسات بهصورت متمرکز و ویژه هر شهرستانها برگزار شود تا فرمانداران و مدیران شهرستانی بتوانند وارد فضای عملیاتی برای تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار شوند.
وی ابراز کرد: موضوع دیگر که باید مجموعه جهاد کشاورزی پیگیری کند، تأمین نهادهها است و تمام زیربخشهای بخش کشاورزی که متقاضی نهاده هستند، تقاضای خود را بهطور دقیق برآورد و احصا کنند.
عسکری با بیان اینکه، قطعاً تأمین نهادههای دامی از اولویتهای اصلی حوزه اقتصادی است، تاکید کرد: شرکت پشتیبانی امور دام و بخش خصوصی با مدیریت یکپارچه هماهنگی لازم را انجام دهند تا کمترین نوسان و تلاطم را در این حوزه شاهد نباشیم.
وی با بیان اینکه، تلاش شود تمامی نکات، شامل مشکلات، نقاط قوت و ضعف در تأمین نهاده به وزارت جهاد کشاورزی منعکس شود، افزود: در حوزه برنج، اولویت ما تأمین برنج مورد نیاز بازار است تا کمبودی در تأمین برنج نداشته باشیم.
معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: همچنین نرخ برنج دولتی یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان تعیین شده است.
وی ابراز کرد: ظرف همین هفته، جلسهای برای تعیین نرخ حقالعمل کشتار مرغ، براساس قیمتهای رایج در استانهای همجوار برگزار و برآورد قیمتی مناسبی انجام میشود تا در این حوزه نیز بتوانیم مدیریت بازار را بهخوبی اعمال کنیم.
آغاز طرح نظارتی در آستانه شب یلدا
همچنین مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح نظارتی ویژه شب یلدا در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از تخلفات احتمالی صنفی با هماهنگی و همکاری دستگاههای متولی و نظارتی در دو شیفت صبح و عصر در دستور کار گشتهای مشترک و تا سوم دی ماه ادامه خواهد داشت.
حمزه لقمانی افزود: در پی افزایش تقاضا برای خرید آجیل، میوه، شیرینی جات و مواد خوراکی و خشکباری در آستانه شب یلدا، گشت مشترک تعزیرات حکومتی با تشدید نظارتها و به صورت میدانی از بازار و میدانهای میوه و تره بار و صنوف مختلف انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه واحدهای عرضه کننده کالاهای پر تقاضا شب یلدا در اولویت گشتها و بازرسیها قرار دارند، گفت: با گران فروشی، کم فروشی، تقلب، فروش اجباری، و عدم ارائه فاکتور و عدم درج قیمت برخورد قانونی خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: در اجرای این طرح، بازرسان سازمانهای صمت، جهاد کشاورزی، بازرسان اتاق اصناف و اتحادیهها، دانشگاه علوم پزشکی حضور دارند.
لقمانی یادآور شد، شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی در حوزه بازار، با سامانههای تلفنی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صمت گزارش دهند
