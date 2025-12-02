شبکه بهداشت از افزایش ابتلا به آنفلوآنزای فصلی در جنوب تهران خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید یزدی، بعد از ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، از افزایش موارد ابتلاء به آنفلوآنزای فصلی در هفتههای اخیر خبر داد و از شهروندان خواست نسبت به رعایت نکات پیشگیرانه حساسیت بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی با سرعت انتشار بالا است، گفت: گروههای پرخطر شامل سالمندان، کودکان، زنان باردار، بیماران زمینهای، افراد دارای نقص ایمنی و کارکنان مراکز تجمعی باید مراقبت بیشتری داشته و واکسیناسیون سالانه را جدی بگیرند.
یزدی افزود: افزایش آگاهی جامعه، پرهیز از خوددرمانی و مراجعه بهموقع به مراکز درمانی نقش مهمی در کاهش موارد شدید بیماری دارد.
وی در تشریح اقدامات پیشگیرانه گفت: شستوشوی مکرر دستها، استفاده از ماسک در اماکن پرتردد، تهویه مناسب فضاهای بسته، خودداری از حضور در تجمعات در صورت بیماری و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی از مهمترین اقدامات برای پیشگیری از ابتلاء به آنفلوآنزا است.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان ری با تأکید بر اهمیت تشخیص و درمان بهموقع اظهار داشت: هرگونه تأخیر در تشخیص میتواند منجر به بروز موارد شدیدتر بیماری و افزایش بستری شود؛ بنابراین، جداسازی فرد بیمار، استفاده از ماسک، مراجعه فوری به مراکز درمانی و رعایت آداب تنفسی ضروری است.
وی در پایان افزود: همکاری عمومی، رعایت اصول پیشگیری، افزایش سواد سلامت و پایش مستمر وضعیت بیماران در خانوادهها و مراکز خدماتی ستون اصلی کنترل موج فصلی آنفلوآنزا است و اجرای کامل دستورالعملهای ابلاغی میتواند به کاهش بار بیماری در سطح شهرستان کمک کند.
