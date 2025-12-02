به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریفی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: بر اساس دادههای نظام مراقبت دیدهوری، میزان مثبت شدن آزمایش PCR آنفلوآنزا در هفته نخست آذرماه ۱۴۰۴ حدود ۳۵.۷ درصد گزارش شده است که نشان میدهد گردش ویروس در استان رو به افزایش است.
وی گفت: اگرچه تمام گروههای سنی احتمال ابتلاء به بیماری را دارند اما برخی گروهها پرخطر محسوب میشوند؛ از جمله سالمندان بالای ۶۵ سال، ساکنان و کارکنان آسایشگاهها، افراد دارای بیماریهای زمینهای مانند بیماریهای مزمن ریوی (از جمله آسم)، قلبی و عروقی، کلیوی، کبدی، متابولیک، اختلالات تکامل عصبی و نورولوژیک، بیماریهای خونی، افراد دارای نارسایی احتقانی، آسیب نخاعی، اختلالات صرعی و عصبیعضلانی.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز افزود: زنان باردار تا دو هفته پس از زایمان، افراد دارای نقص سیستم ایمنی، افراد زیر ۱۸ سال که تحت درمان طولانیمدت با آسپرین یا ترکیبات سالیسیلات هستند، افراد دارای چاقی با BMI بالاتر از ۴۰ و کودکان زیر پنج سال بهویژه زیر دو سال در معرض خطر بالاتر ابتلاء و عوارض بیماری قرار دارند.
او تأکید کرد: بیشترین میزان بستری و مرگومیر مربوط به شیرخواران زیر ۶ ماه است.
شریفی، درباره نوع ویروس در گردش توضیح داد: سویه غالب، آنفلوآنزای نوع A زیرگونه H۳N۲ است؛ زیرگونهای که در سالهای گذشته نیز بهعنوان آنفلوآنزای فصلی در گردش بوده و امسال تغییراتی در آن مشاهده شده است.
وی درباره علائم موج جدید آنفلوآنزا گفت: شروع ناگهانی تب یا احساس تب و لرز، سرفه خشک، سردرد، درد عضلانی و بدن، خستگی، گلودرد و آبریزش بینی از علائم اصلی بیماری هستند و در برخی موارد، بهویژه کودکان، اسهال و استفراغ نیز دیده میشود.
بهگفته وی، برخلاف آنفلوآنزا، سرماخوردگی معمولاً با شروع تدریجی، تب کمتر و عطسه و آبریزش بینی بیشتر همراه است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز اعلام کرد: داروهای ضدویروسی برای بیماران سرپاییِ گروههای پرخطر بهطور کافی در مراکز بهداشتی و داروخانههای منتخب توزیع شده است.
شریفی درباره توصیههای پیشگیری گفت: دریافت واکسن آنفلوآنزا، پرهیز از دستدادن و روبوسی، رعایت بهداشت فردی، شستوشوی مرتب و صحیح دستها، رعایت آداب سرفه و عطسه، اقامت در منزل هنگام بیماری، استفاده از ماسک در حضور بیمار، و پرهیز از تجمعات در فضاهای بسته و بدون تهویه مناسب ضروری است.
وی درباره موجودی واکسن در خوزستان اظهار کرد: حدود ۵۰ هزار دوز واکسن برای گروههای هدف از جمله زنان باردار و بیماران زمینهای در سطح استان توزیع شده و واکسیناسیون این افراد براساس سهمیه انجام شده است.
وی افزود: سهمیه جداگانهای نیز از طریق سازمان غذا و دارو در داروخانههای استان توزیع شده و گروههای پرخطر میتوانند با مراجعه به داروخانه واکسن را دریافت کنند.
