ضرورت استفاده از الگوهای موفق حکمرانی محلی در بهبود فرآیندهای انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی، ظهر سه‌شنبه در ستاد انتخابات استان یزد، با اشاره به اهمیت الگوهای موفق حکمرانی محلی، به ویژه در شوراها، اظهار داشت: این الگوها می‌توانند به عنوان مبنایی برای بهبود فرآیندهای انتخاباتی و مدیریتی در سطح استان مورد استفاده قرار گیرند.

وی انتخابات شوراها را یک الگوی مثبت کشوری برشمرد که می‌تواند راهگشا باشد و بر لزوم رویکردی جامع و چندوجهی برای برگزاری انتخابات موفق تأکید کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان یزد و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد همچنین بر محورهای کلیدی مشارکت حداکثری مردمی، ساختارسازی کارآمد، توجه به محورهای اجرایی، تعامل سازنده با احزاب، نقش‌آفرینی نهادهای محلی و تبیین صحیح فضای انتخاباتی تأکید کرد.

در این نشست، احکام ریاست کمیته توسعه مشارکت شهری و روستایی به سید مهدی طلایی‌مقدم و مسئولیت کمیته آموزش ستاد انتخابات استان به محمدعلی جعفری تقدیم شد.

این جلسه در راستای آماده‌سازی و برنامه‌ریزی برای اجرای دقیق انتخابات آتی در استان یزد برگزار شد.