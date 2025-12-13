به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی، ظهر شنبه در نشست خبری اولین دوره «جایزه هنر سال استان یزد» که با عنوان «سرو کهن» برگزار میشود، اظهار کرد: اختتامیه این رویداد هنری در ۲۵ اسفندماه، همزمان با روز بزرگداشت پروین اعتصامی، خواهد بود.
دهستانی با بیان اینکه امیدواریم این رویداد در تاریخ یزد ماندگار شود، تصریح کرد: این جایزه میخواهد دین خود را به هنرمندان یزدی در شهری با هویت جهانی ادا کند.
وی با اشاره به کم توجهی گذشته به ظرفیتهای غنی هنری یزد، افزود: نسل جدید تشنه شناخت مفاخر و الگوهای هنری این دیار است و هیچ مانعی نباید در مسیر رویدادهای هویتساز و شادیآفرین برای مردم یزد وجود داشته باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با تأکید بر ضرورت حمایت از جامعه هنری، گفت: به تمام مدیران استان تذکر دادهایم که سالنها و امکانات هنری باید در اختیار هنرمندان قرار گیرد و حبس این امکانات ممنوع است.
دهستانی هنر را زبان بیان نسل جوان دانست و بیان کرد: سرمایهگذاری در هنر، در واقع پیشگیری از هزینههای بزرگتر اجتماعی است و ما نیازمند ایجاد گفتمان با نسل جوان فهیم هنری هستیم.
وی دو رکن اصلی این رویداد را مشارکت هنرمندان و نگاه مردمی و داوری توسط مردم عنوان کرد و گفت: امیدواریم این جشنواره به پاسداشت سرمایههای اجتماعی یزد بینجامد.
این رویداد هنری با هدف معرفی و تقویت ظرفیتهای هنری استان یزد و با محوریت هنرمندان محلی برنامهریزی شده است.
نظر شما