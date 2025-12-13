  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۱

دهستانی: حبس سالن‌های هنری ممنوع است

دهستانی: حبس سالن‌های هنری ممنوع است

یزد_ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: به تمام مدیران استان تذکر داده‌ایم که سالن‌ها و امکانات هنری باید در اختیار هنرمندان قرار گیرد و حبس این امکانات ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی، ظهر شنبه در نشست خبری اولین دوره «جایزه هنر سال استان یزد» که با عنوان «سرو کهن» برگزار می‌شود، اظهار کرد: اختتامیه این رویداد هنری در ۲۵ اسفندماه، همزمان با روز بزرگداشت پروین اعتصامی، خواهد بود.

دهستانی با بیان اینکه امیدواریم این رویداد در تاریخ یزد ماندگار شود، تصریح کرد: این جایزه می‌خواهد دین خود را به هنرمندان یزدی در شهری با هویت جهانی ادا کند.

وی با اشاره به کم توجهی گذشته به ظرفیت‌های غنی هنری یزد، افزود: نسل جدید تشنه شناخت مفاخر و الگوهای هنری این دیار است و هیچ مانعی نباید در مسیر رویدادهای هویت‌ساز و شادی‌آفرین برای مردم یزد وجود داشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با تأکید بر ضرورت حمایت از جامعه هنری، گفت: به تمام مدیران استان تذکر داده‌ایم که سالن‌ها و امکانات هنری باید در اختیار هنرمندان قرار گیرد و حبس این امکانات ممنوع است.

دهستانی هنر را زبان بیان نسل جوان دانست و بیان کرد: سرمایه‌گذاری در هنر، در واقع پیشگیری از هزینه‌های بزرگ‌تر اجتماعی است و ما نیازمند ایجاد گفتمان با نسل جوان فهیم هنری هستیم.

وی دو رکن اصلی این رویداد را مشارکت هنرمندان و نگاه مردمی و داوری توسط مردم عنوان کرد و گفت: امیدواریم این جشنواره به پاسداشت سرمایه‌های اجتماعی یزد بینجامد.

این رویداد هنری با هدف معرفی و تقویت ظرفیت‌های هنری استان یزد و با محوریت هنرمندان محلی برنامه‌ریزی شده است.

