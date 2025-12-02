  1. ورزش
با تاکید بر فضای دوستانه طرفین؛

حدادی: هواداران دو باشگاه خوشحال هستند/ شهرآورد جذابی خواهیم داشت

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ابراز امیدواری کرد با توجه به فضای دوستانه ای که بین دو باشگاه وجود دارد، شهرآورد جذابی به نمایش گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از جلسه هماهنگی شهرآورد ۱۰۶ گفت: خیلی خوشحالم که در فضای فوتبال کشور یک شهرآورد جذاب داریم که جزو شهرآوردهای برتر دنیا است

وی ادامه داد: شرایط هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در جدول خوب است و هواداران دو باشگاه سرخابی خوشحال هستند و امیدواریم که با احترام به تیم رقیب این فضا ادامه‌دار باشد

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: تاکید دو باشگاه احترام متقابل از سوی بازیکنان، کادر فنی و هواداران است و در این راستا جلسات خوبی را با کانون هواداران برگزار شده است.

