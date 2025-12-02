حدادی: هواداران دو باشگاه خوشحال هستند/ شهرآورد جذابی خواهیم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از جلسه هماهنگی شهرآورد ۱۰۶ گفت: خیلی خوشحالم که در فضای فوتبال کشور یک شهرآورد جذاب داریم که جزو شهرآوردهای برتر دنیا است

وی ادامه داد: شرایط هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در جدول خوب است و هواداران دو باشگاه سرخابی خوشحال هستند و امیدواریم که با احترام به تیم رقیب این فضا ادامه‌دار باشد

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: تاکید دو باشگاه احترام متقابل از سوی بازیکنان، کادر فنی و هواداران است و در این راستا جلسات خوبی را با کانون هواداران برگزار شده است.