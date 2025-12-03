ساپینتو باید مشکل آقاسی را در تیم حل می کرد/ خط دفاع پرسپولیس ضعف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پس از انجام ۱۰ مسابقه و کسب ۱۹ امتیاز، در صدر جدول لیگ برتر ایستاده و با روحیه‌ای بالا خود را برای تقابل حساس هفته یازدهم آماده می‌کند. آبی‌پوشان جمعه این هفته در چارچوب دربی ۱۰۶ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک مقابل پرسپولیس قرار می‌گیرند؛ جدالی که همواره فراتر از یک مسابقه لیگ بوده و نگاه میلیون‌ها هوادار فوتبال ایران را به خود جلب می‌کند.

اهمیت این تقابل فقط به پیشینه تاریخی و رقابت دیرینه دو تیم محدود نمی‌شود؛ شرایط جدول نیز بر حساسیت این دیدار افزوده است. استقلال برای حفظ موقعیتش در صدر و تثبیت فاصله با رقبا، نیاز مبرمی به پیروزی در این مسابقه دارد. در سوی مقابل، پرسپولیس با هدف کم‌کردن فاصله با صدر و بازگشت به جمع مدعیان قهرمانی وارد زمین خواهد شد.

دو تیم در حالی مهیای این نبرد سنتی هستند که هر دو می‌دانند نتیجه دربی می‌تواند روند آنها در ادامه لیگ را تغییر دهد؛ از نظر روانی و فنی تأثیرگذار باشد و حتی سرنوشت نیم‌فصل را رقم بزند. به همین دلیل انتظار می‌رود شاهد دیداری پرالتهاب، تاکتیکی و سرشار از هیجان باشیم؛ مسابقه‌ای که کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند نتیجه را تغییر دهد و قهرمان احتمالی نیم‌فصل را تحت تأثیر قرار دهد.

استقلال با چهار پیروزی پیاپی در لیگ به استقبال این مسابقه می‌آید و از نظر روحی در شرایط مطلوبی قرار دارد. در مقابل، پرسپولیس نیز تلاش می‌کند با نمایشی قدرتمند، روندش را بهبود ببخشد و با دست پر از اراک خارج شود. بدون تردید دربی ۱۰۶ یکی از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مسابقات این فصل فوتبال ایران خواهد بود.

دربی جذاب خواهد بود

بهتاش فریبا پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با دربی ۱۰۶ مقابل پرسپولیس اظهار داشت: این بازی می‌تواند از نظر فنی دیدار خوبی باشد، چون هر دو تیم در فاز هجومی بازیکنان باکیفیتی دارند. استقلال و پرسپولیس در بخش‌های رو به جلو و همچنین در خط وینگر، نفرات خطرناک و مؤثری در اختیار دارند. معمولاً پس از ۱۵ دقیقه نخست که درگیری و جنگ اولیه شکل می‌گیرد، تیم‌ها وارد اجرای کارهای تاکتیکی می‌شوند. به نظر من، با توجه به کیفیت بالای بازیکنان دو تیم، این ظرفیت وجود دارد که بازی از نظر فنی سطح بالایی داشته باشد.

تجربه بازی با مسی به منیر الحدادی در دربی کمک می‌کند

وی درباره غیبت احتمالی منیر الحدادی گفت: نبود منیر الحدادی می‌تواند در انتقال توپ برای استقلال دردسرساز شود؛ البته هنوز مشخص نیست که او به بازی می‌رسد یا نه. او کیفیت بالایی دارد؛ هم شوت‌زنی خوبی دارد و هم به موقع به حملات اضافه می‌شود و می‌تواند جایگزین قابل قبولی باشد. امیدواریم به این مسابقه برسد، چون تجربه‌اش بازی در کنار مسی و بسیاری از ستاره‌های بزرگ دنیا می‌تواند در این بازی خیلی مؤثر باشد.

حریفان «آسانی» را آنالیز کرده اند اما او باید به کار خود ادامه دهد

این پیشکسوت استقلال درباره عملکرد یاسر آسانی نیز توضیح داد: بازیکن وقتی به زمین می‌رود، خودش می‌داند چه کار باید انجام بدهد. او را آنالیز می‌کنند و برایش برنامه می‌گذارند. معمولاً روی او پوشش می‌گذارند و کارش سخت می‌شود. اگر دقت کرده باشید، نحوه بازی او به این صورت است که اغلب به داخل می‌زند و وقتی این اتفاق می‌افتد، یک نفر را برای مهارش می‌گذارند که اگر از نفر اول عبور کرد، نفر دوم پوشش بدهد. البته تکنیک و مهارت فردی بازیکن تعیین‌کننده است. گاهی بازیکنی که کنار او بازی می‌کند هم باعث می‌شود تعویض شود.

ساپینتو مشکل آقاسی را باید در تیم حل می‌کرد

او در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود ساپینتو مسئله خط خوردن عارف آقاسی را برای جلوگیری از حاشیه‌های دربی به بعد از مسابقه موکول می‌کرد، گفت: راستش نمی‌دانم واقعاً چه اتفاقی در تیم افتاده و شرایط دقیق چیست. اما نظر شخصی‌ام این است که عارف آقاسی می‌تواند خیلی کمک کند؛ چون در کل ایران بازیکنی با سرعت، چرخش و برگشت‌های او نداریم. برخورد بدی هم با او شد. به نظر من مربی نباید مسائلی که باید درون تیم حل شود را بیرون از تیم مطرح کند. ما از این دل بریدیم. امیدوارم این اتفاق پنج بار تکرار نشده باشد. تصمیم نهایی را هم مربی می‌گیرد و ما نمی‌دانیم واقعاً چه چیزی میان‌شان گذشته است.

وی افزود: خوشبختانه غلامی هم بعد از مدت‌ها به میدان آمد و خوب بازی کرد. اگر این روند ادامه پیدا کند، شرایط بهتر می‌شود. شاید به توان گفت که در بازی گذشته سامان فلاح بهترین بازیکن زمین بود؛ فوق‌العاده کار کرد، هم در نبردهای هوایی موفق بود.

مدافعان پرسپولیس در چرخش دچار مشکل هستند

فریبا در پایان و در خصوص تقابل بازیکنان هجومی استقلال با خط دفاعی پرسپولیس گفت: شاید جذاب‌ترین بخش بازی، تقابل سرعتیِ بالای مهاجمان استقلال با خط دفاع پرسپولیس باشد. چون مدافعان پرسپولیس در سرعت و به‌ویژه در چرخش‌ها دچار مشکل هستند و این بخش از بازی می‌تواند جذاب‌ترین صحنه‌های مسابقه را رقم بزند.