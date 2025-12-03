آمادگی کامل اراک برای میزبانی دربی ۱۰۶/ تاکید به خرید الکترونیکی بلیت

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقلال در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر، روز جمعه ۱۴ آذر از ساعت ۱۵ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک، در دربی ۱۰۶ به مصاف یکدیگر میروند. استقلال با ۱۹ امتیاز صدرنشین لیگ است و پرسپولیس نیز با ۱۸ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد؛ موضوعی که حساسیت این مسابقه سنتی را بیش از پیش افزایش داده و آن را به یکی از دیدارهای مهم فصل تبدیل کرده است.
محسن صادقی در رابطه با میزبانی شهر اراک و استان مرکزی از دیدار دربی اظهار داشت: هفته گذشته جلسه کمیسیون امنیت ورزش با حضور مسئولان برگزار شد و برنامهریزیهای لازم برای برگزاری بازی در آرامش و امنیت کامل برای هواداران و همه عزیزانی که به ورزشگاه مراجعه میکنند انجام شده است.
وی درباره ساماندهی خبرنگاران گفت: برای پوشش خبری بازی یک سامانه طراحی کردیم و متقاضیان در آن ثبتنام کردند. اسامی نهایی نیز از طریق پیامک اعلام شد. تجربه سال گذشته در برگزاری این مسابقه بسیار به کارمان آمد و امیدواریم امسال هم بتوانیم یک بازی خوب و آبرومندانه را میزبانی کنیم. اراک تنها شهری است که برای دومین بار پیاپی میزبان این دیدار بزرگ است و این افتخار بزرگی برای استان مرکزی است.
ظرفیت واقعی ورزشگاه و سهمیه بلیتفروشی
صادقی درباره ظرفیت ورزشگاه امام خمینی (ره) توضیح داد: ظرفیت اسمی ورزشگاه ۱۵ هزار نفر است، اما با توجه به نصب صندلیها، ظرفیت واقعی حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ نفر است. بر اساس مصوبات ابلاغی، ۷۰ درصد ظرفیت برای بلیتفروشی در نظر گرفته شده است. این تنها مسابقهای است که ۵۵۰ نفر از تماشاگران با بلیت ویژه وارد میشوند. ۵۰ درصد ظرفیت نیز برای میزبان لحاظ شده و بلیتفروشی کاملاً الکترونیکی انجام خواهد شد. از هوادارانی که بلیت تهیه نکردهاند خواهش میکنیم مسیر ورزشگاه را اشغال نکنند.
الزام نشستن تماشاگران روی صندلی خود
دبیر هیئت فوتبال استان مرکزی درباره لزوم رعایت نظم در جایگاهها گفت: بعد از دوران کرونا، دورههای آموزشی برای تماشاگران و کانونهای هواداری برگزار شده است. پرسپولیس نیز در ورزشگاه شهر قدس بهصورت پایلوت این طرح را اجرا کرد. در این بازی هم تأکید ما این است که هواداران دقیقاً روی صندلی مشخصشده در بلیت خود بنشینند. این موضوع بسیار مهم است.
او درباره زمان بازگشایی درهای ورزشگاه گفت: در صورت حضور تماشاگران و قبل از ایجاد هرگونه تجمع، درهای ورزشگاه بهصورت تدریجی باز خواهد شد. برنامهریزی با یگان ویژه انجام شده و زمان دقیق بر اساس حضور هواداران مدیریت میشود.
صادقی در خصوص محل اسکان تیم داوری و بازیکنان دو تیم در یک هتل اظهار داشت: در اراک یک هتل پنجستاره وجود دارد و تیم داوری همراه با اعضای دو تیم نیز در همین هتل مستقر خواهد شد. درخواستها در این باره انجام شده بود و طبق روال، تیم داوری همیشه در این محل اسکان داده میشود.
