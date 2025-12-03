رکورد منفی برای دربی تهران؛ از ۱۲۰ هزار تماشاگر رسیدیم به ۸۶۰۰ تماشاگر

به گزارش خبرنگار مهر، «شهرآورد» یا همان «دربی» معروف سرخابی‌های پایتخت ایران، با یک رکورد تاریخی همراه خواهد شد. قرار است دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال در شهرآورد ۱۰۶، به میزبانی سرخ پوشان ساعت ۱۵ روز جمعه ۱۴ آذر در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک برگزار شود.

نکته قابل تأمل برای شهرآورد پایتخت، تعیین ۸۶۰۰ تماشاگر است که در این بین، سهم بانوان؛ ۱۶۰۰ صندلی است.

با مروری بر سابقه دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران در سال‌های نه چندان دور، متوجه تفاوت‌های این شهرآورد معروف ایرانی در دوره‌های مختلف فوتبال باشگاهی کشور خواهید شد.

مهم‌ترین ویژگی شهرآورد پایتخت، تعداد تماشاگران این مسابقه فوتبال است، تا جایی که برای این دیدار، رکورد ۱۲۰ هزار تماشاگر را داریم. رکوردی که شاید معروف ترین دربی‌های فوتبالی دنیا به خود ندیده باشند.

پرسپولیس و استقلال تهران هر وقت که مقابل هم قرار گرفته اند، خیل انبوه تماشاگران از اقصی نقاط کشور خود را به پایتخت رسانده‌اند تا این مسابقه را از نزدیک و در ورزشگاه بزرگ آزادی ببینند.

اما چند صباحی است که ورزشگاه آزادی دستخوش تعمیرات و بازسازی شده و به ناچار شهرآورد معروف سرخابی‌ها، در جایی بیرون از پایتخت برگزار می‌شود.

در حالی که دیدارهای مهم فوتبالی در اروپا همچون ال کلاسیکو اسپانیا، دلامادونینا یا همان دربی معروف میلان، همواره با تماشاگران زیادی برگزار می‌شود اما هیچگاه نتوانسته اند ۱۲۰ هزار تماشاگر برای خود به ارمغان بیاورند. در صورتی که این رکورد در اختیار دربی معروف ایرانی است.

از همین جهت می‌توان شهرآورد پایتخت ایران را یکی از معدود دربی‌های معروف دنیا به حساب آورد که رکورد بیشترین تماشاگر را دارد.

با انتقال شهرآورد پایتخت به ورزشگاهی در خارج از تهران باعث شدیم این دربی معروف ایرانی، رکورد کمترین تماشاگر را با ۸۶۰۰ نفر ثبت کند. در حالی که این تعداد تماشاگر برای دیدارهای لیگ دسته یک و دو و حتی سه هم کم است.

شاید همین رکورد جالب از نوع تلخ آن، مسئولان ورزشگاه بزرگ آزادی تهران را به خود بیاورد تا همت و تلاش بیشتری به خرج بدهند تا این ورزشگاه دوباره میزبان معروف ترین دربی ایرانی با حضور ۱۰۰ هزار تماشاگر باشد.