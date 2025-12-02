تاجرنیا: از هر چیزی که شادی را به کام مردم تلخ کند باید پرهیز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال پس از برگزاری نشست هماهنگی شهرآورد ۱۰۶ گفت: حوزه فرهنگی را در باشگاه استقلال در قالب معاونت فرهنگی و مسئولیتهای اجتماعی ارتقا دادیم و خوشبختانه برنامههای متنوعی را در راستای مسئولیتهای فرهنگی درنظر داریم
وی تاکید کرد: تبلور باشگاهها توسط بازیکنان و هواداران صورت میگیرد و برنامهریزی ما این است که نگاه ما نگاه احترام به رقیب باشد و اینکه فوتبال را برای شادی دل مردم بازی میکنیم
تاجرنیا ادامه داد: هر چیزی که باعث شود شادی به کام مردم تلخ شود باید از آن پرهیز کرد. کری خواندن جزو حق هواداران است و سالمسازی و نگاه احترام آمیز هیچ وقت از تعصب ما به تیم استقلال کم نخواهد کرد
