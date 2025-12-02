  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

برای دربی برنامه متنوع داریم؛

تاجرنیا: از هر چیزی که شادی را به کام مردم تلخ کند باید پرهیز کرد

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال تاکید کرد برای دربی باید هر چیزی که شادی را به کام مردم تلخ می کند را از خودمان دور کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال پس از برگزاری نشست هماهنگی شهرآورد ۱۰۶ گفت: حوزه فرهنگی را در باشگاه استقلال در قالب معاونت فرهنگی و مسئولیت‌های اجتماعی ارتقا دادیم و خوشبختانه برنامه‌های متنوعی را در راستای مسئولیت‌های فرهنگی درنظر داریم

وی تاکید کرد: تبلور باشگاه‌ها توسط بازیکنان و هواداران صورت می‌گیرد و برنامه‌ریزی ما این است که نگاه ما نگاه احترام به رقیب باشد و اینکه فوتبال را برای شادی دل مردم بازی می‌کنیم

تاجرنیا ادامه داد: هر چیزی که باعث شود شادی به کام مردم تلخ شود باید از آن پرهیز کرد. کری خواندن جزو حق هواداران است و سالم‌سازی و نگاه احترام آمیز هیچ وقت از تعصب ما به تیم استقلال کم نخواهد کرد

