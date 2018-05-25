موانع پیش روی طرح فیبر نوری در شهرستان گناوه برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رئیس مخابرات، مدیر اداره راهداری و رئیس اداره گاز با معاونت عمرانی فرمانداری شهرستان گناوه با محوریت طرح انتقال فیبر نوری در بخش مرکزی شهرستان برگزار شد و در این نشست نحوه انتقال فیبر نوری از مسیر جاده محمدصالحی و اختلاف اداره راه با پیمانکار اجرای طرح مورد بررسی قرار گرفت.

حسام منصوری مطلق جمعه‌شب در این نشست اظهار داشت: اولویت بندی در حریم جاده باید رعایت بشود و با نظارت مستمر مسئولان از عملیات اجرایی پیمانکار طرح فیبر نوری، موانع پیش رو برطرف شود.

معاون امور عمرانی فرمانداری شهرستان گناوه گفت: عدم نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه ها باعث بروز اختلاف در بین دستگاه‌های متولی می شود.

منصوری مطلق بیان داشت: در همین راستا این نشست برگزار شده و با تعامل و هماهنگی این اختلاف ها قابل حل شدن است و هماهنگی دستگاه ها قبل از هر عملیات اجرایی امری ضروری است که از دوباره کاری و ... پیشگیری می کند.

وی تصریح کرد: با انتقال فیبر نوری به روستای محمدصالحی شهرستان گناوه از این پس کلیه روستاهای بخش مرکزی این شهرستان امکان دسترسی به خدمات بیشتر مخابراتی و اینترنتی خواهند داشت.

در پایان نیز معاون امور عمرانی فرمانداری شهرستان گناوه از سه مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای، مخابرات و گاز در ارائه خدمات دولت تشکر کرد.

معاون امور عمرانی فرمانداری شهرستان گناوه همچنین در آئین آغاز عملیات اجرایی خیابانی در شهرستان گناوه اظهار داشت: این پروژه هفته دولت مورد بهره برداری قرار می گیرد و موجب سهولت در رفت و آمد اهالی کوی بسیجیان می شود.

حسام منصوری مطلق گفت: با احداث این خیابان حریم خور مرده شور نیز مشخص و در آینده برای ایجاد پارک و فضای سبز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

عملیات اجرایی خیابان جدید الاحداث که در حاشیه خور مرده شور گناوه آغاز شده به طول ۲۰۰ متر و عرض ۲۰ متر از محل اعتبارات داخلی شهرداری احداث خواهد شد.

توجه ویژه به اشتغال و ازدواج جوانان

همچنین نشست هم اندیشی معاونت عمرانی فرمانداری شهرستان گناوه با انجمن مردم نهاد آب و آفتاب گناوه برگزار شد و در این نشست ابتدا نرجس عباسپور مدیر عامل این انجمن گزارشی از فعالیت ها و شرح وظایف مربوطه را ارایه کرد و گفت: مجموعه بانوان عضو انجمن آب و آفتاب آمادگی دارند تا در زمینه توسعه زیر ساختی شهرستان با مسئولان همکاری کنند.

معاون امور عمرانی فرمانداری شهرستان گناوه در این نشست با تاکید بر دغدغه مسئولان در بحث اشتغال و ازدواج جوانان اظهار داشت: برای کسب تجربه جوانان باید از ظرفیت آنها در زمینه های مختلف استفاده کرد.

حسام منصوری مطلق گفت: مطالبه گری تخصصی و واقعی امروز حق قانونی مردم است و باید امور پیرامونی خودمان را پیگیری کنیم.

منصوری مطلق بیان داشت: روند توسعه زیر ساخت ها در سطح شهرستان گناوه کند است اما با همدلی مسئولان و مردم امید دارم این روند تسریع پیدا کند که در این رابطه باید از پتانسیل و انرژی جوانان استفاده شود.