به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مدیریت بحران شهرستان گناوه اظهار داشت: متأسفانه ساخت و سازهایی که بدون کار کارشناسی و مطالعات سطح آبریز شهرستان در روستاها و شهرها شهرستان انجام گرفته، باعث شده تا در فصل بارندگی با بحران‌هایی مواجه می‌شویم که بیشتر این بحران ناشی از دخالت‌های انسانی و ساخت و سازها و کارهایی که در مسیر آب‌های سطحی انجام شده است.

معاون امور عمرانی فرمانداری گناوه افزود: اگر قبل از احداث یک منطقه مسکونی یا زیرساخت‌ها، مطالعات حوزه آبریز انجام شود و به درستی مدیریت صورت گیرد که در مسیر آبراه‌ها ساخت و ساز، احداث یا پل‌ها مسدود نشود با اینگونه اتفاق‌ها مواجه نخواهیم شد.

وی بیان کرد: بسیاری از مناطق بدون مطالعه حوزه آبریز شکل گرفته است و در مجموع باعث اتفاقاتی و مشکلاتی در فصل بارندگی می‌شود.

معاون امور عمرانی فرمانداری گناوه بیان کرد: انجام مطالعاتی جامع در شهرستان گناوه به منظور مدیریت آب‌های سطحی در بالا دست شهرستان مورد نیاز است تا این آب‌ها به مناطق مسکونی وارد نشوند و این موضوع مهمی است که باید به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار گیرد.

وی بیان کرد: اگر در راستای مدیریت سیلاب‌ها و بحران‌های که در سال‌های گذشته در فصل بارندگی به وقوع پیوسته، کار اساسی انجام نشود امسال نیز با اینگونه اتفاق‌ها مواجه خواهیم شد.

سلیمانی تصریح کرد: فعالیت‌های خوبی از سوی دستگاه‌های مختلف ستاد مدیریت بحران در شهرستان انجام شده یا در حال انجام است اما باید تلاش کرد تا همین هفته و حداکثر تا هفته آینده کارهایی مانند هرس درختان، پاکسازی کانال‌ها دفع آب‌های سطحی و مسیرها سیلاب‌ها و آبراه‌ها انجام و به پایان برسد.

وی بیان کرد: در مورد روستای عباسی دهیاری با همکاری منابع آب سد و بندی که در بالادست روستا قرار گرفته است را محکم سازی و نقاطی که آب بردگی دارد ترمیم و کامل کنند تا امسال برای این روستا مشکلی ایجاد نشود.

معاون امور عمرانی فرمانداری گناوه بیان کرد: برای روستای محمد صالحی نیز بخشدار با همکاری دستگاه‌های مربوط بررسی و تصمیمات لازم برای مدیریت آب در بالادست انجام شود تا آب وارد روستا نشود.

سلیمانی پیرامون وضعیت دره گپ گفت: سیل بندی ایجاد شده با کمک دستگاه‌های مرتبط استحکام یابد تا مشکلی ایجاد نشود.

وی گفت: منابع آب از استان پیگیری لازم را برای جذب اعتبار یا ماشین آلات مورد نیاز انجام دهد تا در حوزه کاری این اداره بتوان اقداماتی را در بحث لایروبی دره‌ها و آب راه‌هایی که در حیطه کاری راهداری و دهیاری و شهرداری نیست، و در حوزه کاری اداره منابع آب است تا فرصتی باقی مانده این خدمات انجام شود.

معاون امور عمرانی فرمانداری گناوه پیرامون راه ورودی بیمارستان گناوه بیان کرد: در سفر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر به شهرستان، اعتباری برای این مسیر در نظر گرفته شد که با پیگیری‌های صورت گرفته، قرار شده تا به زودی موافقت نامه آن به زودی ابلاغ و هر چه زودتر بهسازی این مسیر آغاز شود.

وی با بیان اینکه مصوبه‌های ستاد مدیریت بحران مانند شورای تأمین لازم‌الاجرا است گفت: اگر مسئولی در اجرای مصوبات این ستاد کم‌کاری کند و این امر سبب ایجاد بحران و خسارت برای مردم شود، آن مسئول باید پاسخگو باشد و پیگرد قانونی دارد.

وی با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل بر اهمیت این موضوع تاکید و افزود: همه دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های در نظر گرفته برای این هفته همکاری کنند.

وی اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی بر علیه مردم فلسطین و غزه را محکوم کرد و گفت: همه آزادی خواهان و مسلمانان جهان نسبت به این اقدام وحشیانه واکنش نشان دادند و آن را محکوم کردند و به زودی این رژیم غاصب از روی زمین محو و مردم فلسطین به حق خود خواهند رسید.