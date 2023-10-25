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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۰۴

معاون فرماندار گناوه:

مطالعات جامع مدیریت آب‌های سطحی در شهرستان گناوه ضروری است

مطالعات جامع مدیریت آب‌های سطحی در شهرستان گناوه ضروری است

گناوه- معاون امور عمرانی فرمانداری گناوه گفت: انجام مطالعاتی جامع در شهرستان گناوه به منظور مدیریت آب‌های سطحی در بالا دست شهرستان مورد نیاز است تا این آب‌ها به مناطق مسکونی وارد نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مدیریت بحران شهرستان گناوه اظهار داشت: متأسفانه ساخت و سازهایی که بدون کار کارشناسی و مطالعات سطح آبریز شهرستان در روستاها و شهرها شهرستان انجام گرفته، باعث شده تا در فصل بارندگی با بحران‌هایی مواجه می‌شویم که بیشتر این بحران ناشی از دخالت‌های انسانی و ساخت و سازها و کارهایی که در مسیر آب‌های سطحی انجام شده است.

معاون امور عمرانی فرمانداری گناوه افزود: اگر قبل از احداث یک منطقه مسکونی یا زیرساخت‌ها، مطالعات حوزه آبریز انجام شود و به درستی مدیریت صورت گیرد که در مسیر آبراه‌ها ساخت و ساز، احداث یا پل‌ها مسدود نشود با اینگونه اتفاق‌ها مواجه نخواهیم شد.

وی بیان کرد: بسیاری از مناطق بدون مطالعه حوزه آبریز شکل گرفته است و در مجموع باعث اتفاقاتی و مشکلاتی در فصل بارندگی می‌شود.

معاون امور عمرانی فرمانداری گناوه بیان کرد: انجام مطالعاتی جامع در شهرستان گناوه به منظور مدیریت آب‌های سطحی در بالا دست شهرستان مورد نیاز است تا این آب‌ها به مناطق مسکونی وارد نشوند و این موضوع مهمی است که باید به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار گیرد.

وی بیان کرد: اگر در راستای مدیریت سیلاب‌ها و بحران‌های که در سال‌های گذشته در فصل بارندگی به وقوع پیوسته، کار اساسی انجام نشود امسال نیز با اینگونه اتفاق‌ها مواجه خواهیم شد.

سلیمانی تصریح کرد: فعالیت‌های خوبی از سوی دستگاه‌های مختلف ستاد مدیریت بحران در شهرستان انجام شده یا در حال انجام است اما باید تلاش کرد تا همین هفته و حداکثر تا هفته آینده کارهایی مانند هرس درختان، پاکسازی کانال‌ها دفع آب‌های سطحی و مسیرها سیلاب‌ها و آبراه‌ها انجام و به پایان برسد.

مطالعات جامع مدیریت آب‌های سطحی در شهرستان گناوه ضروری است

وی بیان کرد: در مورد روستای عباسی دهیاری با همکاری منابع آب سد و بندی که در بالادست روستا قرار گرفته است را محکم سازی و نقاطی که آب بردگی دارد ترمیم و کامل کنند تا امسال برای این روستا مشکلی ایجاد نشود.

معاون امور عمرانی فرمانداری گناوه بیان کرد: برای روستای محمد صالحی نیز بخشدار با همکاری دستگاه‌های مربوط بررسی و تصمیمات لازم برای مدیریت آب در بالادست انجام شود تا آب وارد روستا نشود.

سلیمانی پیرامون وضعیت دره گپ گفت: سیل بندی ایجاد شده با کمک دستگاه‌های مرتبط استحکام یابد تا مشکلی ایجاد نشود.

وی گفت: منابع آب از استان پیگیری لازم را برای جذب اعتبار یا ماشین آلات مورد نیاز انجام دهد تا در حوزه کاری این اداره بتوان اقداماتی را در بحث لایروبی دره‌ها و آب راه‌هایی که در حیطه کاری راهداری و دهیاری و شهرداری نیست، و در حوزه کاری اداره منابع آب است تا فرصتی باقی مانده این خدمات انجام شود.

معاون امور عمرانی فرمانداری گناوه پیرامون راه ورودی بیمارستان گناوه بیان کرد: در سفر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر به شهرستان، اعتباری برای این مسیر در نظر گرفته شد که با پیگیری‌های صورت گرفته، قرار شده تا به زودی موافقت نامه آن به زودی ابلاغ و هر چه زودتر بهسازی این مسیر آغاز شود.

وی با بیان اینکه مصوبه‌های ستاد مدیریت بحران مانند شورای تأمین لازم‌الاجرا است گفت: اگر مسئولی در اجرای مصوبات این ستاد کم‌کاری کند و این امر سبب ایجاد بحران و خسارت برای مردم شود، آن مسئول باید پاسخگو باشد و پیگرد قانونی دارد.

وی با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل بر اهمیت این موضوع تاکید و افزود: همه دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های در نظر گرفته برای این هفته همکاری کنند.

وی اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی بر علیه مردم فلسطین و غزه را محکوم کرد و گفت: همه آزادی خواهان و مسلمانان جهان نسبت به این اقدام وحشیانه واکنش نشان دادند و آن را محکوم کردند و به زودی این رژیم غاصب از روی زمین محو و مردم فلسطین به حق خود خواهند رسید.

کد مطلب 5921879

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    نظرات

    • رامین شبیر IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
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      در خواست اخذ مجوز تاسیس منوریل نوار ساحلی از بودجه شرکت خدوان را داریم .

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