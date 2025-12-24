به گزارش خبرگزاری مهر، این بازدید در راستای پیگیری مصوبات ستاد مدیریت بحران استان که پیش‌تر با حضور استاندار هرمزگان در این مناطق برگزار شده بود، انجام شد و هدف اصلی آن ارزیابی میزان تحقق تصمیمات اتخاذشده و تسریع در روند رسیدگی به مشکلات باقی‌مانده عنوان شد.

صفر صادقی‌پور در جریان این بازدید، ضمن بررسی اقدامات انجام‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، وضعیت معابر، زیرساخت‌ها و نقاط آسیب‌دیده را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد و با تأکید بر لزوم اجرای کامل و دقیق مصوبات، خواستار رفع سریع نواقص و تسریع در خدمات‌رسانی به شهروندان و روستاییان شد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت میدانی و نظارت مستمر بر اجرای تصمیمات ستاد بحران، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادهای خدمات‌رسان تأکید کرد و اجرای مصوبات را شرط اصلی کاهش آثار حوادث مشابه در آینده دانست.

در پایان این بازدید، مقرر شد گزارش نهایی از میزان پیشرفت اقدامات و اجرای مصوبات تهیه و موارد باقی‌مانده با اولویت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.