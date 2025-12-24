  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۳

بازدید معاون عمرانی استانداری هرمزگان از مناطق خسارت‌دیده قشم و طولا

قشم- در پی بارندگی‌ هفته گذشته و بروز خسارت در برخی مناطق قشم، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با حضور میدانی در شهر قشم و روستای طولا، روند اجرای مصوبات را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازدید در راستای پیگیری مصوبات ستاد مدیریت بحران استان که پیش‌تر با حضور استاندار هرمزگان در این مناطق برگزار شده بود، انجام شد و هدف اصلی آن ارزیابی میزان تحقق تصمیمات اتخاذشده و تسریع در روند رسیدگی به مشکلات باقی‌مانده عنوان شد.

صفر صادقی‌پور در جریان این بازدید، ضمن بررسی اقدامات انجام‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، وضعیت معابر، زیرساخت‌ها و نقاط آسیب‌دیده را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد و با تأکید بر لزوم اجرای کامل و دقیق مصوبات، خواستار رفع سریع نواقص و تسریع در خدمات‌رسانی به شهروندان و روستاییان شد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت میدانی و نظارت مستمر بر اجرای تصمیمات ستاد بحران، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادهای خدمات‌رسان تأکید کرد و اجرای مصوبات را شرط اصلی کاهش آثار حوادث مشابه در آینده دانست.

در پایان این بازدید، مقرر شد گزارش نهایی از میزان پیشرفت اقدامات و اجرای مصوبات تهیه و موارد باقی‌مانده با اولویت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

کد خبر 6701081

