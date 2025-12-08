به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه در نشست تعاون گران، اتحادیهها و نمایندگان تعاونیها با بهزاد غفاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، محورهای مختلف توسعه تعاون، مدیریت محلهمحور، تقویت اقتصاد خانوادهها و اجرای طرحهای اشتغالزایی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، بهزاد غفاری با تأکید بر اینکه رمز موفقیت در تصمیمگیریها، مشورت با پیشکسوتان، مطالعه میدانی، تصمیمگیری مشارکتی و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی است، گفت: مردم ایران، بهویژه مردم شریف آذربایجان شرقی، همواره در سختترین شرایط کنار نظام و کشور بودهاند و امروز برای ما مسئولان واجب است با دلسوزی و صداقت در خدمت آنها باشیم.
وی با بیان اینکه مردم امروز با چالشهای اقتصادی مختلف مواجهاند، افزود: باید سفره مردم را تقویت کنیم. حوزه مأموریت ما پیوند مستقیم با اقتصاد دارد و تصمیماتی که در مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتخاذ میشود، میتواند تأثیر جدی بر معیشت مردم داشته باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اجرای طرح انتقال خدمات ادارات به محلات را یکی از برنامههای مهم استان عنوان کرد و گفت: آموزشها در دل محلات، با استفاده از ظرفیت شهرداریها، مساجد و گروههای مردمی اجرا خواهد شد.
وی افزود: در این مدل، نقشآفرینی مدیر محله، بانوان محله، پیشکسوتان، معلمان و اصناف معتبر بسیار مهم است و قرار است مدیریت محلهمحور به یک چارچوب منسجم تبدیل شود.
غفاری با اشاره به اهمیت تعاونیهای محلی گفت: یکی از برنامههای اصلی ما ایجاد تعاونیهای محلهمحور با محوریت اشتغال پایدار است؛ تعاونیهایی که با سرمایههای خرد مردم میتوانند اشتغال واقعی ایجاد کنند. کشورهای موفق دنیا نیز از ظرفیت محلات بهره میگیرند و ما نیز باید همین مسیر را با رویکرد کارشناسی ادامه دهیم.
وی نقش اتاق تعاون استان را در تحقق این اهداف بسیار مهم دانست و افزود: با همکاری مشترک و رعایت سلامت اداری میتوانیم بسیاری از مشکلات موجود در تعاونیها را برطرف کنیم.
بهزاد غفاری در پایان با تأکید بر رعایت قانون و صداقت در رفتار با مردم اظهار داشت: اگر بتوانیم اشتغال پایدار در محلات ایجاد و اقتصاد خانوادهها را تقویت کنیم، آسیبهای اجتماعی کاهش پیدا میکند. ما خادم مردم هستیم و وظیفه داریم با صداقت و عدالت کار کنیم.
