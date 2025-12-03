سرمست: نتیجه سفرهای استانی وزرا باید در زندگی مردم دیده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست پیگیری مصوبات سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به آذربایجان شرقی با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی شامگاه سه شنبه در سالن کنفرانس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در این جلسه احمد میدری بر ضرورت اجرای مصوبات سفر وزیر و اعضای کمیسیون اجتماعی به تبریز تاکید کرد و گفت: همه مجموعه‌های زیر نظر وزارت کار، موظف هستند که با تمام توان برای اجرایی کردن مصوبات سفرها اقدام کنند.

بهرام سرمست نیز با تاکید بر ضرورت توجه به مطالبات مردم گفت: مردم استان آذربایجان شرقی، انتظار دارند در حوزه‌های مختلف دستاوردهای ملموس سفر وزرا را احساس کنند. بنابراین تاکید ما بر اجرای تمامی مصوبات سفرهای پیشین بدون هر گونه درنگ و تعلل است.

در این جلسه، مصوبات سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس توسط ظفر محمدی معاون عمرانی استاندار، قرائت و یک به یک مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با تاکید وزیر و نمایندگان، تصمیمات لازم برای اجرایی کردن کلیه موارد اتخاذ شد.

اجرای پروژه‌های متنوعی در حوزه‌های کشاورزی، انرژی، آموزشی، دارویی، درمانی و… در آذربایجان شرقی، مورد تاکید وزیر و اعضای کمیسیون اجتماعی قرار گرفت که عناوین آن‌ها جهت استحضار مردم شریف استان در ادامه می‌آید:

پروژه‌های عمرانی:

تعیین تکلیف پروژه مسکونی ۱۰۰۰ واحدی شمس ائل گلی تبریز توسط تأمین اجتماعی

توسعه سیمان صوفیان برای تولید سیمان و پاکت سفید و احداث نیروگاه خورشیدی توسط هلدینگ سیمان شستا

تکمیل و تجهیز مرکز آموزش هتل‌داری توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

تکمیل مجموعه فرهنگی و ورزشی پیست تارتان میانه

توسعه خانه امید بازنشستگان شهرستان میانه

تجهیز مرکز نگهداری سالمندان و معلولین شهرستان سراب

تأمین اعتبار تجهیز و نوسازی مراکز فنی و حرفه‌ای تیریز، سراب، میانه

تجدید نظر در تعرفه آب، برق، گاز مرتمز نگهداری معلولین، سالمندان، کودکان و افراد بی‌خانمان

پروژه‌های درمانی:

آغاز عملیات اجرایی احداث ساختمان جدید بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی ۲۹ بهمن توسط سازمان تأمین اجتماعی

احداث بیمارستان سهند توسط سازمان تأمین اجتماعی

احداث مراکژ جراحی محدود را میانه و سراب توسط سازمان تأمین اجتماعی

احداث درمانگاه تخصصی عالی‌نسب با اولویت توسط سازمان تأمین اجتماعی

پروژه‌های کشاورزی:

احداث و تجهیز سالن ۲۰۰۰ متری پودر آب پنیر دمیترال ۹۰ درصدی با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان در شرکت پگاه تبریز توسط صندوق بازنشستگی کشوری

احداث مجتمع کشت و صنعت ۵۰۰۰ رأسی دام مولد در سراب

تأسیس مرکز گاوداری ۱۰۰۰ رأسی دام مولد در میانه

اعضای اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه و تجهیز ماشین‌آلات داروسازی قاضی

برنامه توسعه نیروگاه تبریز:

همچنین در این نشست، به صورت ویژه، بر تسریع در تأمین مالی و آغاز پروژه‌های توسعه نیروگاه تبریز (اصلاح سیستم خنک‌کاری) و (بازتوانی نیروگاه) تاکید و مقر سد هلدینگ صباانرژی، اقدامات لازم را سریعاً اجرایی کند.