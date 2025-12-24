استاندار بوشهر:اختیار بیشتری به اداره کل امور مالیاتی تفویض شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با سید محمد هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن تشکر از اقدامات سازمان در راستای دولت الکترونیک، هوشمندسازی فرآیندها در راستای افزایش شفافیت و عدالت در نظام مالیاتی کشور و سرعت عمل اظهار کرد: رسیدگی سیستمی به پرونده‌ها و کاهش مداخلات انسانی، بهبود عملکرد را در پی داشته است.

استاندار بوشهر با اشاره به همکاری خوب شرکت‌های بزرگ مستقر در استان در پرداخت مالیات‌های خود که موجب عملکرد خوب در زمینه تحقق درآمدها و وصولی‌های مالیاتی استان شده‌اند، خاطرنشان کرد: علاوه بر این، اداره کل امور مالیاتی استان، توانسته است در زمینه تکریم مودیان و ارباب رجوع و تعامل مثبت با اصناف نیز از جایگاه مناسبی برخوردار باشد.

زارع به نقش نیروی انسانی در ادارات مالیاتی شهرستان‌ها و ستاد کل استان اشاره کرد و افزود: با توجه به بازنشسته شدن تعدادی از این نیروها، جذب نیروهای جدید و تقویت بدنه کارشناسی ادارات تابعه ضروری است.

استاندار بوشهر تصریح کرد: تفویض اختیار بیشتر به اداره کل امور مالیاتی استان موجب خدمات‌رسانی بیشتر و بهتر به مردم و بهبود انجام مأموریت‌های محوله خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز با تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر، برای رفع دغدغه‌های مطرح شده توسط استاندار بوشهر قول مساعد داد.