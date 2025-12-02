شناسایی و دستگیری فرد متخلف با پوشش و هویت جعلی در مراکز درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، امین رضایی با اعلام این مطلب افزود: این فرد با قصد ورود غیرمجاز و استفاده از عناوین جعلی از جمله تبعه کشور لبنان، فرزند شهید و دانشجوی پزشکی، در محیط‌های درمانی حضور یافته بود که با هوشیاری کادر درمان و اقدام سریع نیروهای حراست شناسایی و قبل از هرگونه اقدام، دستگیر شد.

وی تصریح کرد: نامبرده با پوشش روپوش سفید و استفاده از اتیکت جعلی تلاش داشت خود را دانشجوی پزشکی معرفی و با طرح برخی ادعاهای غیرواقعی، قصد جلب اعتماد کارکنان را داشته که به‌سرعت متوقف شد.

مدیر حراست دانشگاه همچنین گفت: بر اساس استعلام‌های انجام‌شده، فرد مذکور سابقه رفتارهای مشابه در برخی از استان‌ها را داشته و دارای پرونده قضائی مفتوح است.

وی ادامه داد: بررسی‌های بالینی نیز نشان داده است که بخشی از رفتارهای وی ناشی از اختلالات روانی بوده و اکنون تحت درمان تخصصی قرار دارد.

رضایی در پایان تأکید کرد: از کارکنان مراکز درمانی و شهروندان درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده افراد ناشناس با ادعاها یا پوشش‌های غیرمتعارف در محیط‌های درمانی، موضوع را بی‌درنگ به مدیریت حراست دانشگاه گزارش کنند تا اقدامات قانونی لازم انجام گیرد