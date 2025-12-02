به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل فولاد خوزستان، در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب «راهنمایی جامع حقوقی فوتبال» تألیف علی خطیر، با اشاره به اهمیت این اثر گفت: چنین تألیفی در قالب یک کتاب، سختی و ریاضت بسیاری دارد. ما می‌توانیم به‌راحتی از مطالب این کتاب استفاده کنیم، زیرا دقیقاً با همین مسائل حقوقی درگیر هستیم و باید از خطیر تقدیر کرد که برای نگارش این کتاب چقدر تلاش کرده است. امیدوارم همه افراد بتوانند از آن بهره ببرند.

او در ادامه درباره آسیب‌های حقوقی در فوتبال افزود: برای روشن شدن موضوع یک مثال ساده می‌زنم؛ چنین کتاب‌هایی کمک می‌کنند تا شبیه به فردی که قوانین راهنمایی و رانندگی را نداند و پشت فرمان می‌نشیند و آسیب می‌زند علم کنیم. در بخش حقوقی نیز دیده‌ایم که بسیاری از خانواده‌ها نابود شدند، چون در این زمینه مشاوران کاربلد را به خدمت نگرفتیم.

گرشاسبی با اشاره به هزینه‌های حقوقی برخی باشگاه‌ها گفت: بعضی باشگاه‌ها بیش از بودجه یک فصل خود را در دادگاه‌های عالی ورزش صرف جریمه‌های حقوقی کرده‌اند. ما در فولاد در حال ساماندهی این بخش هستیم و خودِ من در پرسپولیس بیش از ۱۸۰ پرونده را مختومه کردم.

او درباره موضوع انتقال احتمالی عارف آقاسی بازیکن استقلال نیز افزود: پیشنهادی به او ندادیم. فصل هنوز تمام نشده و ورود به این مسائل حرفه‌ای نیست. قطعاً مدل کاری ما چنین چیزی نیست.