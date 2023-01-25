احتمال بازگشت «پاتوسی» به آفریقای جنوبی/ نکونام به آرزویش رسید!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه فولاد خوزستان امروز چهارشنبه از فسخ قرارداد آیاندا پاتوسی و ثبت قرارداد روبرتو تورس هافبک اسپانیایی خبر داد.

این خبر در نشریه idiskitimes آفریقای جنوبی هم بازتاب یافته است. این نشریه با اشاره به درخواست نکونام برای جدایی پاتوسی پس از بی انضباطی و عدم حضور در تمرینات نوشت: «آیاندا پاتوسی پس از جدایی از فولاد، به نظر می رسد به صورت رایگان در دسترس باشد. این بازیکن ۳۰ ساله مورد انتقاد شدید باشگاه فولاد قرار گرفت، زیرا سرمربی آنها بعد از اینکه او دیر به تمرینات و اردو بازگشت، حرفه ای بودن او را زیر سوال برد. پاتوسی در ۵ بازی اخیر لیگ برتر ایران حضور نداشته است و با فسخ قرارداد متقابل موافقت کرده است زیرا باشگاه به دنبال ثبت نام بازیکن خارجی جدید روبرتو تورس است.»

نشریه آفریقایی همچنین به اختلافات بین نکونام و مدیر عامل سابق باشگاه فولاد بر سر پاتوسی پرداخت و نوشت: «نکونام درخواست جذب یک بازیکن به جای پاتوسی را به حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل سابق باشگاه داشت اما او تمایلی به برآورده کردن این خواسته نداشت چرا که پاتوسی را به عنوان یک چهره مهم در تیم به عنوان یکی از پردرآمدترین بازیکنان خود می دید. پس از حضور حمیدرضا رادکیا در باشگاه فولاد به جای گرشاسبی، اسطوره ایران (نکونام) که ۱۵۱ بازی برای تیم ملی کشورش انجام داده است به آرزویش رسید و هم تیمی سابق خود در اوساسونا را به عنوان جانشین پاتوسی جذب کرد.»

به نوشته idiskitimes پاتوسی قبلا با بازگشت به لیگ فوتبال آفریقای جنوبی مرتبط بوده است جایی که او در دو دوره جداگانه برای تیم کیپ تاون سیتی به میدان رفته اما باید دید آیا او بازگشت به خانه را انتخاب می کند یا حرفه خود را خارج از آفریقای جنوبی ادامه می دهد.