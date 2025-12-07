  1. استانها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹

رحمتی: ۷ نفر بر اثر گازگرفتگی در گرمه مسموم شدند

بجنورد- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی خراسان شمالی از مسمومیت هفت نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن در روستای بیدک گرمه و انتقال آنان به بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژاتس خراسان شمالی تقی رحمتی از وقوع حادثه مسمومیت جمعی با مونوکسیدکربن در گرمه خبر داد.

وی اظهار کرد: صبح یک شنبه حادثه‌ای ناشی از استنشاق گاز مونوکسیدکربن در روستای بیدک شهرستان گرمه رخ داد که در پی آن هفت نفر دچار مسمومیت شدند.

رحمتی افزود: پس از تماس با مرکز اورژانس، سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای مراقبت‌های تخصصی به بیمارستان رسول‌اکرم (ص) کلاله منتقل کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی خراسان شمالی با اشاره به افزایش موارد مشابه طی روزهای اخیر گفت: در ۴۸ ساعت گذشته ۱۱ مورد مسمومیت با مونوکسیدکربن در استان گزارش شده است.

وی تأکید کرد: با وجود هشدارهای مکرر درباره استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و اطمینان از سلامت دودکش و سامانه تهویه، همچنان شاهد بروز موارد متعدد مسمومیت با این گاز بی‌بو و بی‌رنگ هستیم.

