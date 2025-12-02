  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۷:۱۳

مرد ۵۵ ساله در فلاورجان دچار گازگرفتگی شد

اصفهان - رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان از مسمومیت مرد ۵۵ ساله در فلاورجان بر اثر گازگرفتگی خبر داد.

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه مسمومیت با مونوکسید کربن در شهرستان فلاورجان اظهار کرد: این حادثه ساعت **۴:۳۲ بامداد امروز ۱۱ آذر ۱۴۰۴** در منطقه گارماسه فلاورجان** به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه مردی ۵۵ ساله بر اثر نشت دودکش بخاری گازسوز دچار مسمومیت با مونوکسید کربن شده بود که بلافاصله واحدهای اورژانس به محل اعزام شدند.

زمانپور ادامه داد: اقدامات درمانی اولیه در صحنه انجام و این فرد برای تکمیل روند درمان به بیمارستان امام (ره) فلاورجان منتقل شد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با هشدار نسبت به خطرات نشت گاز مونوکسید کربن تاکید کرد: رعایت نکات ایمنی در نصب و استفاده از وسایل گرمایشی، به‌ویژه در فصل سرما، ضروری است و هرگونه نقص در دودکش می‌تواند جان شهروندان را به خطر بیندازد.

