مرد ۵۵ ساله در فلاورجان دچار گازگرفتگی شد

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه مسمومیت با مونوکسید کربن در شهرستان فلاورجان اظهار کرد: این حادثه ساعت **۴:۳۲ بامداد امروز ۱۱ آذر ۱۴۰۴** در منطقه گارماسه فلاورجان** به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه مردی ۵۵ ساله بر اثر نشت دودکش بخاری گازسوز دچار مسمومیت با مونوکسید کربن شده بود که بلافاصله واحدهای اورژانس به محل اعزام شدند.

زمانپور ادامه داد: اقدامات درمانی اولیه در صحنه انجام و این فرد برای تکمیل روند درمان به بیمارستان امام (ره) فلاورجان منتقل شد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با هشدار نسبت به خطرات نشت گاز مونوکسید کربن تاکید کرد: رعایت نکات ایمنی در نصب و استفاده از وسایل گرمایشی، به‌ویژه در فصل سرما، ضروری است و هرگونه نقص در دودکش می‌تواند جان شهروندان را به خطر بیندازد.