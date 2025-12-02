  1. استانها
مدارس و دانشگاه‌های فارس چهارشنبه ۱۲ آذرماه هم غیرحضوری شد

شیراز- سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس طی نامه‌ای فعالیت مدارس و دانشگاه‌های استان در روز چهارشنبه ۱۲ آذر را به‌صورت مجازی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا انصاری سه شنبه با اعلام هشدار زرد آلودگی هوای استان فارس، اظهار کرد: بنا بر اعلام اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان فارس مبنی بر کاهش کیفیت هوا برای گروه‌های حساس در اثر افزایش آلودگی‌های جوی و با توجه به پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان در خصوص تداوم شرایط ناسالم و افزایش غلظت آلاینده‌ها، و بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان، فعالیت مدارس و دانشگاه‌های فارس روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان در این روز به شکل مجازی فعالیت خواهند کرد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: همچنین بانوان شاغل دارای فرزند محصل یا کودک خردسال، صرفاً با موافقت بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی مربوطه، امکان بهره‌مندی از دورکاری را خواهند داشت.

