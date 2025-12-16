مدارس جهرم امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان جهرم اعلام کرد: پیرو اطلاعیه پیشین مبنی بر حضوری بودن مدارس در روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه، به اطلاع میرساند با توجه به تغییر پیشبینیهای هواشناسی شهرستان و استان، بر اساس اعلام رئیس اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان جهرم و هواشناسی استان و همچنین نظر مدیرکل مدیریت بحران استان فارس، با توجه به وضعیت بارندگی و برودت هوا و با هدف حفظ سلامت دانشآموزان، کلیه مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان جهرم امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه غیرحضوری اعلام میشود.
در همین راستا فعالیتهای آموزشی از طریق شبکه آموزشی شاد دنبال خواهد شد.
