به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز شصت‌ونهمین کنفرانس عمومی آژانس در وین اتریش گفت که توافق انجام‌شده با تهران، گام‌های فنی لازم برای از سرگیری کارهای ضروری در ایران مشخص می‌کند.

گروسی گفت: منطق کار ما بر این اصل بنیادین استوار است؛ زمانی که آژانس قادر به انجام وظایف خود باشد، تردیدها و نگرانی‌ها از بین می‌روند اما اگر این توانایی محدود یا مختل شود، صلح و امنیت بین‌المللی در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد. ما این موضوع را بارها در تاریخ دیده‌ایم، به‌ویژه در ژوئن در ایران، زمانی که تأسیسات هسته‌ای آن مورد حمله قرار گرفت.

وی مدعی شد: در چنین شرایطی تلاش کردیم که اعتماد را بازگردانیم. همه می‌دانیم که توافق حاصل‌شده در قاهره اهمیت زیادی داشت. یک بار دیگر از مصر سپاسگزارم که نه تنها مکان، بلکه حمایت لازم برای این اقدام را فراهم کرد. به همراه دکتر عراقچی توافقی را امضا کردیم که اقدامات فنی و گام‌های عملی لازم برای از سرگیری این کار حیاتی در ایران را مشخص می‌کند. اکنون این وظیفه بر عهده ما و ایران است که آن را اجرا، اعتماد را بازسازی و رو به جلو حرکت کنیم.»

گروسی همچنین گفته است که کنفرانس عمومی امسال آژانس در زمانی برگزار می‌شود که جهان با چالش‌های جدی مواجه است. درگیری‌های نظامی، تروریسم، فرسایش هنجارهای هسته‌ای و افزایش نابرابری‌ها، عزم ما را به آزمون گذاشته‌اند.

وی همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که آژانس در حال «همکاری با ایران برای اجرای گام‌های عملی به منظور ازسرگیری کامل اجرای پادمان‌ها در این کشور است.»

مدیرکل آژانس همچنین اضافه کرد که آژانس در حال راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای گذشته در سوریه است و این کشور با همکاری کاملا شفاف با آژانس موافقت کرده است.»

به گفته وی، «بازرسان آژانس هم‌اکنون در تمام پنج سایت هسته‌ای اوکراین از جمله زاپروژیا که در آن تهدید حادثه هسته‌ای همچنان جدی است، حضور دارند.»

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و گروسی سه‌شنبه هفته گذشته در قاهره، پایتخت مصر سندی را حاوی شیوه نامه جدید همکاری فنی تهران با آژانس را امضا کردند.

گروسی دراین‌باره گفته بود که «با ایران به یک سند فنی دست یافتیم که مربوط به اطلاع‌رسانی‌های بازرسی و اجرای آنهاست.»

عراقچی روز شنبه در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که «مذاکره با آژانس در چهارچوب مصوبات کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی بوده است و "تفاهم قاهره" را برای سران کشور فرستادیم.»

شصت و نهمین نشست عادی کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ۱۵ تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵(۲۴ تا ۲۸ شهریور) در مرکز بین‌المللی وین (VIC) در پایتخت اتریش برگزار می‌شود.