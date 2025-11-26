عراقچی: آمریکا اراده انجام مذاکرات واقعی را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، سید عباس عراقچی، وزیر امورخارجه ایران که به فرانسه سفر کرده است، چهارشنبه شب در گفت‌وگو با شبکه «فرانس ۲۴» اعلام کرد که مشکل موجود در مسیر پیشبرد مذاکرات نه به کشورهای واسطه، بلکه به خود ایالات متحده بازمی‌گردد، چرا که واشنگتن اراده انجام مذاکرات واقعی را ندارد.

عراقچی همچنین در خصوص پیام مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان نیز گفت که این پیام مرتبط با موضوع حج بوده و هیچ ارتباطی با موضوع میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن نداشته است.

عراقچی: در موضوع هسته‌ای، ما کاملاً به عربستان اعتماد داریم

وی در ادامه اظهار کرد: در موضوع هسته‌ای، ما کاملاً به عربستان اعتماد داریم. سال‌هاست روابط ما رو به بهبود بوده است و اعتماد بین ما هر روز بیشتر می‌شود. ایران و عربستان در سطح بسیار خوبی تفاهم دارند، دربارهٔ صلح و ثبات منطقه تفاهم دارند. همکاری کشورهای منطقه، به‌ویژه ایران و عربستان به‌عنوان دو قدرت بزرگ، نقش کلیدی در ثبات منطقه دارد.

عراقچی در ادامه گفتگو با شبکه فرانس ۲۴ و در پاسخ به این پرسش که چرا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در موارد خواسته شده همکاری نمی‌کنید؛ گفت: شورای حکام، به‌عنوان یک نهاد سیاسی، برخلاف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که یک نهاد فنی است، اقدام به صدور قطعنامه بر علیه ایران کرده است و این قطعنامه بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود صادر شد، حتی بدون توجه به اینکه تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز ما مورد حمله قرار گرفته‌اند. واقعیت‌های میدانی نادیده گرفته شده، این در حالی است که این قطعنامه بدون در نظر گرفتن تجاوزات اسرائیل و آمریکا علیه ما صادر شد، گویی که هیچ جنگی رخ نداده است. این یک اشتباه است.

وی افزود: ما پیش‌تر حسن‌نیت خود را برای همکاری با آژانس نشان دادیم، ازجمله در قاهره، با نقش آفرینی دوستان مصری. آقای «گروسی» به قاهره آمد و توافقی با آژانس داشتیم که به «توافق قاهره» معروف است. چارچوبی برای همکاری تعیین شد. آقای گروسی و آژانس نیز پذیرفتند که واقعیت‌های میدانی جدید متفاوت‌اند و باید همکاری بر اساس این شرایط جدید باشد.

من از آقای گروسی پرسیدم: آیا آژانس پروتکلی برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز که بمباران شده‌اند دارد؟ او گفت: خیر، چون چنین موردی هرگز اتفاق نیفتاده است. بنابراین توافق کردیم روش‌های جدیدی تعریف کنیم و این همان «توافق قاهره» است. در شرایط فعلی نیز نزدیک شدن به این تأسیسات خطرناک است: خطر حملهٔ آمریکا، خطر مهمات عمل‌نکرده، خطر آلودگی رادیواکتیو یا شیمیایی و نزدیک شدن به این سایت‌های بمباران‌شده آسان نیست. بنابراین باید چارچوب و پروتکل جدیدی تدوین شود و آژانس نیز با این واقعیت موافق است. اما این موضوع در قطعنامهٔ شورای حکام در نظر گرفته نشده است.

عراقچی ادامه داد: بازرسی از تأسیسات غیرنظامی که مورد حمله قرار نگرفته‌اند؛ ادامه دارد و مشکلی نیست. اما دربارهٔ تأسیسات آسیب‌دیده، همان‌طور که گفتم، باید چارچوب جدیدی تدوین شود و این باید با آژانس مذاکره شود. امیدوارم کشورهای عضو شورای حکام تصمیمات اشتباه نگیرند و این روند را دشوارتر نکنند.

وزیر امورخارجه ایران اشاره داشت: رژیم اسرائیل طی دو سال گذشته به هفت کشور حمله کرده است. بنابراین احتمال حملهٔ جدید یا جنگ جدید وجود دارد، اما اگر دوباره ایران را هدف قرار دهند، آیا پیروزی خواهند داشت؟ اگر کاری را انجام داده باشید و شکست خورده باشید، منطق می‌گوید دوباره تکرار نکنید.

عراقچی گفت: واقعیت آن است که در حملهٔ گذشته، سامانهٔ پدافند ما به خوبی عمل نکرد، اما سامانهٔ اسرائیلی نیز خوب عمل نکرد. موشک‌های ما توانستند اهداف خود را با دقت هدف قرار دهند، به‌ویژه در روزهای آخر جنگ که موشک‌های ما با قدرت و دقت بالاتری به اهداف خود اصابت کردند. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها که در روز اول خواستار تسلیم بی‌قید و شرط ایران بودند، در روزهای آخر تسلیم شدند و خواستار آتش‌بس شدند. ما در جنگ ۱۲ روزه توانایی دفاعی خود را به‌خوبی نشان دادیم. صادقانه بگویم، فکر نمی‌کنم آنها بخواهند آن شکستشان را دوباره تکرار کنند.

ما هرگز در امور داخلی لبنان دخالت نکرده‌ایم

عراقچی در ادامه گفت و گوی خود با فرانس ۲۴ به موضوع لبنان پرداخت و تأکید کرد: ما هرگز در امور داخلی لبنان دخالت نکرده‌ایم. این ارتش لبنان و حزب‌الله‌اند که خود تصمیم می‌گیرند. مقامات لبنان از جمله رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر تا جایی که در اخبار دیده‌ام، این حمله را محکوم کردند و گفتند از همه ابزارها برای دفاع از شهروندان لبنانی استفاده خواهند کرد.

وی تصریح کرد: اینکه ایران بر اثر رویدادهای لبنان تضعیف شده باشد، خیر. این با واقعیت سازگار نیست. دقیقاً همین برداشت‌ها و تصورات اشتباه بود که اسرائیل را به حمله علیه ما تشویق کرد. در حالی که آنها دیدند ایران همچنان قدرتمند است.

سوریه

وزیر امورخارجه ایران درباره سوریه نیز گفت: ما در امور داخلی سوریه دخالت نمی‌کنیم. فکر می‌کنم سوریه امروز با مشکلات فراوانی روبه‌روست. این وضعیت صلح و ثبات منطقه را تهدید می‌کند.

وی افزود: آنچه ما می‌خواهیم، سوریه‌ای متحد، با یک حکومت واحد و با ثبات است. در غیر این صورت کل منطقه در خطر خواهد بود. خواستهٔ ما، پایان اشغال سوریه توسط اسرائیل است. متأسفانه پس از سقوط بشار اسد، اسرائیل به اشغال سوریه پرداخت. بخش‌هایی که در سوریه اشغال کرده‌اند به مراتب بیشتر از نوار غزه است. امروز سوریه تحت اشغال اسرائیل است. اسرائیل غزه، فلسطین و سوریه را اشغال کرده است.

عراقچی خاطرنشان کرد: خطر واقعی، اسرائیل است که با اقداماتش منطقه را بی‌ثبات کرده است. در مورد سوریه، ما فقط ناظر هستیم. آنچه می‌خواهیم، وحدت و تمامیت ارضی سوریه است. و آرزوی ما این است که سوریه دوباره به مرکزی برای ثبات تبدیل شود، نه بحران.