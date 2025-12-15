به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با ریانووستی، خاطرنشان کرد: آژانس دوباره، بازرسی‌ها در ایران را آغاز کرده، اما به تأسیسات کلیدی دسترسی ندارد.

وی افزود: این مهم‌ترین مسئله‌ای است که در حال حاضر در ایران با آن مواجه هستیم. توانسته‌ایم بازرسی‌ها را از سر بگیریم، اما هنوز به سایت‌های کلیدی دسترسی نداریم.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ۲۱ آبان نیز در گزارشی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفته بود: ایران به بازرسان این نهاد اجازه نداده است تا به تأسیسات هسته‌ایش، که اسرائیل و آمریکا آنها را بمباران کرده‌اند، دسترسی پیدا کند.

گروسی گفته بود: عدم دسترسی آژانس به این مواد هسته‌ای به مدت پنج ماه به این معناست که راستی‌آزمایی مدت‌هاست به تعویق افتاده است.

این نهاد در عین حال تأیید کرده که برخی تأسیسات هسته‌ای ایران که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با اسرائیل و حمله آمریکا آسیب ندیده بودند، را بازرسی کرده است.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه نیز در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات گروسی گفته بود: هفته گذشته بازرسان آژانس از چند مرکز هسته‌ای ایران بازدید کردند از جمله راکتور تحقیقاتی تهران و در رابطه با سایر تأسیسات هسته‌ای هم رویه و مقررات مربوطه روشن است. براساس قانون مصوب مجلس موظیفم درباره هرگونه درخواست آژانس برای بازرسی از تأسیاست هسته‌ای را بعد از هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی تصمیم بگیریم.

وی افزود: ما به دلیل اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا با شرایط خاصی مواجهیم و این را آژانس باید درک کند. این شرایط عادی نیست و ما قبل از تجاوز نظامی اخیر به صورت متعارف با آژانس همکاری داشتیم و بعد از توافق قاهره برای همکاری در شرایط جدید به تفاهم دست یافتیم.