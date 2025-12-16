به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی عصر سه شنبه طی دهمین نشست شورای اداری شهرستان که در تالار شهید هاشمی‌نژاد بیمارستان امام رضا (ع) برگزار شد، اظهار کرد: گشاده‌رویی، نظم، اخلاق و سعه صدر در برخورد با ارباب رجوع بایستی سرلوحه فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان مشهد باشد تا مراجعان با آسودگی کامل در این محیط‌ها حضور پیدا کنند.

فرماندار مشهد با قدردانی از عوامل دخیل در مدیریت اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین، افزود: نیروی انتظامی، شرکت نفت، جایگاه‌داران، مقامات امنیتی و اطلاعاتی در روند اجرای این طرح همکاری و هماهنگی بسیار خوبی داشتند و خوشبختانه طرح فوق به نحو مناسبی اجرا شد.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی و وضعیت نارنجی افزود: ادارات بحران‌مدار و دستگاه‌های خدماتی در آستانه روزهای سرد و نزول بارش برف و باران، آمادگی لازم را باید داشته باشند چراکه از فردا نفوذ جریانات سرد شمالی همراه با کاهش دما و بارش‌ها آغاز خواهد شد.

حسینی به شب یلدا پرداخت و خاطرنشان کرد: در آستانه شب یلدا بایستی مقابله با گران‌فروشی و احتکار به شکل جدی و مناسب از سوی دستگاه‌های نظارتی و بازرسی اجرا شود. بر این اساس؛ همراهی مردم و انعکاس موارد خاص و تخلفات در این زمینه بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

فرماندار مشهد با بیان اینکه شب یلدا نشأت گرفته از فرهنگ متعالی ایران اسلامی است، عنوان کرد: وفاق، همدلی، کمک به یکدیگر و صله رحم در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی، از نکات برجسته شب یلدا است و باید این فرصت را مغتنم شماریم‌.

فرماندار مشهد همچنین به انتخابات پیش رو اشاره کرد و ادامه داد: از ۲۷ آذر ماه جاری فرآیند انتخابات پیش رو وارد فاز جدی‌تری می‌شود. در این بین همه ما به شکلی درگیر خواهیم شد و هیئت‌های اجرایی و نظارت تشکیل می‌شود.

وی تاکید کرد: اراده ما در معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان مشهد مقدس، برگزاری یک انتخابات سالم، رقابتی، توأم با امنیت و مشارکت با همکاری همگان است.

حسینی به حوزه «نان کامل» اشاره کرد و گفت: در حوزه پخت نان اگر بتوانیم فرآیند نان کامل را توسعه دهیم، آنگاه این امر در سلامت جامعه اثر مستقیمی خواهیم داشت.

فرماندار مشهد با قدردانی از تلاش‌های بسیجیان سلحشور بیان کرد: بسیج به عنوان یک سازمان فراگیر و مردمی در کنار مردم همیشه حضور داشته و بخشی از مردم بوده است. لذا خواهش ما این است که همه کمک‌های لازم به این نیروی مردمی و اثرگذار برای رسیدن به اهداف انجام شود.