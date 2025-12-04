محمدی:رشد پرشتاب سهند نیاز به خدمات رفاهی و عمرانی را دوچندان کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی استاندار آذربایجان‌شرقی، شمس‌الله فیروزیان به عنوان شهردار جدید سهند منصوب شد و ظهر پنجشنبه طی مراسمی با حضور ظفر محمدی، معاون امور عمرانی استانداری، معارفه شد. در این آئین همچنین از خدمات محمد محمدی و علی‌اصغر قنبری، شهرداران پیشین سهند، قدردانی به عمل آمد.

محمدی با اشاره به روند افزایشی جمعیت سهند گفت: این شهر در آینده نزدیک به دومین شهر پرجمعیت استان تبدیل خواهد شد و این رشد شتابان، نیاز به گسترش خدمات تفریحی، رفاهی و زیرساختی را چند برابر می‌کند.

وی تأکید کرد توسعه شهری بدون همکاری مردم، مدیران و دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست و همگرایی مدیریت شهری سهند را از نقاط قوت این شهر عنوان کرد.

ضرورت توسعه خدمات و زیرساخت‌های اساسی

معاون عمرانی استاندار با اشاره به ظرفیت بالای سهند در حوزه ساخت‌وساز افزود: سهند در اجرای طرح نهضت ملی مسکن جزو رتبه‌های برتر کشور است و همراه با این اسکان گسترده، باید خدمات مهمی همچون بیمارستان، آرامستان و دفاتر ثبت‌احوال ایجاد شود.

وی هماهنگی میان شهرداری و شورای شهر را عامل اصلی سرعت‌گرفتن طرح‌های عمرانی دانست و گفت: این هم‌افزایی برای شهری مثل سهند که در مسیر جهش توسعه قرار دارد، ضرورتی اساسی است.