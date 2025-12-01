انهدام باند حفاری غیرمجاز و کشف سه فقره سرقت در هوراند

اسماعیل فتحی روز دوشنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر حضور افراد مشکوک و انجام حفاری غیرمجاز در اطراف یکی از روستاهای شهرستان هوراند، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی پاسگاه کلنجین قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با حضور به‌موقع و اقدام هوشمندانه در محل موردنظر موفق شدند ۲ حفار غیرمجاز را دستگیر و در بازرسی از محل، یک دستگاه فلزیاب به همراه متعلقات مربوطه را کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی هوراند با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به همراه اقلام مکشوفه به مرجع قضائی معرفی شدند، تصریح کرد: برخورد قاطع با سوداگران میراث فرهنگی به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

فتحی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

فتحی همچنین از دستگیری یک سارق و یک مالخر و کشف سه فقره سرقت در این شهرستان خبر داد و افزود: در پی اعلام وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان هوراند، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان با اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مرجع قضائی، موفق شدند یک سارق و یک مالخر را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه آنان را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان هوراند متذکر شد: متهم دستگیر شده در تحقیقات پلیس به سه فقره سرقت شامل سرقت خانه‌باغ، باغ و قطعات و لوازم خودرو اعتراف کرد که در ادامه، اموال مسروقه کشف و مالباختگان نیز شناسایی شدند.